Cote d'Ivoire: Manifestations post-électorales de 2025 - Le maire PPA-CI de Lakota, Prince Arthur Richard Dalli, placé sous mandat de dépôt

23 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le maire de la commune de Lakota, Prince Arthur Richard Dalli, par ailleurs cadre du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 23 janvier 2026, à l'issue de son audition devant le cabinet d'instruction. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à la suite des manifestations enregistrées lors de l'élection présidentielle de 2025.

Selon des sources judiciaires, l'édile est poursuivi pour des faits présumés en lien avec l'organisation ou l'encadrement de mouvements de protestation ayant émaillé le processus électoral dans la région. Conduit devant le juge d'instruction après son interpellation, Prince Arthur Richard Dalli a été entendu sur sa responsabilité supposée dans ces événements. À l'issue de l'audition, le magistrat instructeur a estimé nécessaire de le placer sous mandat de dépôt, en attendant la suite de la procédure.

L'affaire, désormais entre les mains de la justice, pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours, dans un contexte politique encore marqué par les tensions nées de la présidentielle de 2025.

