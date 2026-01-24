Sénégal: Le Cheikh de la voie tidjane au Maroc appelle au respect des liens avec le Sénégal

Tivaouane — La Cheikhie de la zaouiya tidjaniyya au Maroc appelle au respect des liens historiques, spirituels et fraternels avec le Sénégal, suite aux tensions observées sur les réseaux sociaux, après la finale de football de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 à Rabat.

Cette rencontre, qui s'est soldée par la victoire de l'équipe du Sénégal, a été émaillée par des tensions, qui se poursuivent encore sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué signé par le Cheikh de la voie tidjane, Mohammed El Kébir Ben Sidi Ahmed Tidjani, la Cheikhie dit suivre "avec une grande attention" les récents évènements liés à cette finale sportive, ainsi que les réactions et tensions observées sur certaines plateformes de réseaux sociaux.

Pour l'autorité religieuse, ces manifestations "ne reflètent en rien la profondeur des liens historiques, spirituels et fraternels qui unissent les peuples frères du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal".

Elle rappelle que les relations entre le Maroc et le Sénégal reposent sur "l'unité de foi, la fraternité religieuse, spirituelle et humaine forgée au fil des siècles", qui transcendent les frontières géographiques et les circonstances passagères.

"Les deux peuples constituent une seule communauté de coeur et de foi, unie par l'amour en Allah", affirme le texte, ajoutant qu'aucun événement sportif "quelle que soit son intensité émotionnelle", ne saurait altérer cette relation.

La Cheikhie évoque l'héritage des grandes figures spirituelles de la Tidjaniyya qui ont oeuvré au renforcement des liens entre les deux pays, citant El Hadj Omar Foutiyou Tall, El Hadj Malick Sy et Cheikh Ibrahim Niass.

Ces figures ont fait des zaouïas "des ponts de communication, des centres de science et de piété, reliant Fès, Dakar et l'ensemble du Sénégal par un lien indéfectible", note le communiqué.

Mettant en garde contre les "discours de division", l'institution religieuse appelle ses disciples, sympathisants et "l'ensemble des peuples frères" à "faire preuve de vigilance, de sagesse et de discernement", face à des tentatives d"'instrumentaliser des compétitions sportives pour semer la discorde".

Elle insiste sur la nécessité de "privilégier la tolérance, la sagesse et la maîtrise de soi".

En conclusion, la Cheikhie de la zaouiya tidjane exhorte à dépasser cette "phase passagère" et à "poursuivre la marche commune de coopération, de solidarité et d'entraide" entre le Maroc et le Sénégal, qui "demeurent, aujourd'hui comme hier, un modèle exemplaire de fraternité africaine sincère, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye".

Le communiqué conclut par une invocation pour "qu'Allah protège le Maroc et le Sénégal", priant pour la paix, la sécurité et l'harmonie entre ces deux nations.