Sénégal: Plan Diomaye pour la Casamance - Un investissement de plus de 13 milliards de francs prévu pour Kolda (DG Anrac)

- Plus de 13 milliards de francs seront investis dans la région de Kolda (sud) dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, a assuré le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), Iba Sané.

"Nous sommes à Kolda pour planifier des activités de l'année 2026-2027. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'engagements et des partenaires qui se manifestent pour augmenter la contribution dans le programme Plan Diomaye pour la Casamance, et pour la région de Kolda il y a une enveloppe de 13 milliards quatre centre trente-sept millions FCFA prévus pour la réalisation d'activités dans la région", a dit le directeur de l'Anrac.

Ill s'exprimait à l'atelier de planification pour l'année 2026-2027 du plan Diomaye pour la Casamance en présence des acteurs territoriaux.

"L'objectif recherché à travers ces ateliers régionaux, c'est l'opérationnalisation du Plan Diomaye pour la Casamance à partir du diagnostic national existant, territorialisé et enrichi par les différents acteurs et des offres d'intervention de l'Etat et ses partenaires, y compris les ONG, en vue de définir des actions concrètes et réalistes répondant aux besoins des personnes déplacées de retour", a précisé M. Sané.

Pour l'opérationnalisation du Plan Diomaye Casamance (PDC), l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a la mission de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des activités prévues en lien étroit avec les comités régionaux de pilotage.

Lors de la rencontre, des acteurs territoriaux ont souhaité l'augmentation du rythme de réalisation des activités dans la région qui est actuellement à un taux estimé à 32%.