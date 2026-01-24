Sénégal: Le colloque international d'hommage à Souleymane Faye explore l'oeuvre multidimensionnelle d'un artiste-chanteur (Bakary Sarr)

Dakar — Le colloque international dédié à l'oeuvre musicale et artistique du chanteur sénégalais Souleymane Faye vise à explorer l'oeuvre multidimensionnelle de l'artiste à travers des regards croisés, a déclaré, vendredi, le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr.

"Pendant deux jours, ce colloque nous invite à explorer une oeuvre majeure à travers des regards croisés, esthétiques, linguistiques, philosophiques, sociologiques, pédagogiques et médiatiques", a-t-il dit.

M. Sarr présidait la cérémonie d'ouverture officielle de ce colloque international dédié à Souleymane Faye sur le thème "Souleymane Faye, 50 ans de création : entre mémoire, musique et société".

Organisé durant deux jours à l'amphithéâtre Kocc Barma Fall de la Fastef de l'université Cheikh Anta Diop, ce colloque enregistre la participation de plusieurs professeurs d'universités, et d'acteurs culturels sénégalais.

"En ouvrant ces travaux par un premier axe consacré aux esthétiques musicales et poétiques, les organisateurs rappellent que l'oeuvre de Souleymane Faye s'inscrit dans une dynamique de création singulière à la croisée de la tradition et de la modernité du verbe et du son, de l'oralité et de l'innovation artistique", a expliqué le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique .

Selon lui, ce colloque, par la qualité de son programme et la diversité de ses axes, illustre "parfaitement" ce que peut et doit être le dialogue fréquent entre l'université, les artistes et la politique publique de la culture.

"(...) l'axe musical, société et engagement nous rappellent que Souleymane Faye est aussi un artiste profondément ancré dans son temps. Sa musique est critique, parfois satirique, souvent dérangeante mais toujours lucide. Elle interroge la marginalité, la morale sociale, les contradictions de nos sociétés contemporaines", a ajouté M. Sarr.

Il a souligné que la réflexion sur "la transmission, l'héritage et les médiations culturelles" ouvre des perspectives "passionnantes" sur la postérité de l'oeuvre de Souleymane Faye et sa capacité à dialoguer avec les nouvelles générations.

"À travers ce colloque structuré autour des axes portant sur l'esthétique musicale, les analyses linguistiques, l'engagement social, la transmission, la didactique et la performance, notre institution affirme que l'oeuvre artistique constitue un objet scientifique à part entière, digne d'analyses ouvreuses et multidisciplinaires", a soutenu, pour sa part, le représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Babacar Mbaye Diop.

Il a souligné que l'université de Dakar, fidèle à sa vocation humaniste et scientifique, a toujours affirmé que les arts ne sont pas un "simple ornement de la culture", mais plutôt une "matrice intellectuelle".

Selon M. Diop, la musique de Souleymane Faye, participe "pleinement" à la construction d'une conscience structurelle sénégalaise, ouverte sur le monde.

"(...) l'université a pour mission de penser le monde, mais elle a aussi pour responsabilité d'accompagner les forces créatrices transformant ce monde", a-t-il fait valoir.

Pour lui, en consacrant deux jours de réflexion scientifique à l'oeuvre de Souleymane Faye, le comité d'organisation montre comment la musique reste non seulement un "espace de production de sens", mais aussi de "valeurs" ou encore de "questionnements philosophiques".

Souleymane Faye est un chanteur sénégalais est né le 23 janvier 1951 à Dakar-Plateau.

Il a été durant les années 1980, le chanteur le plus célèbre du groupe Xalam 2. Avec ses 50 ans de carrière musicale, il a touché et analysé profondément plusieurs aspects de la culture sénégalaise à travers ses chansons.