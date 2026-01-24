Afrique: CAN 2025 - 'La réussite marocaine est aussi la réussite africaine' déclare le roi Mohammed VI

Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé au terme de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) un message dans lequel il remercie l'ensemble des délégations qui ont « admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation » et confirme « l'engagement déterminé et constant de son pays en faveur d'une Afrique unie et prospère ».

Le roi du Maroc a également remercié tous les citoyens et salué les efforts fourni par chacun pour que cette organisation soit « un succès historique, reconnu et salué de par le monde ». Cette CAN considère-t-il est entrée dans l'histoire en étant la plus prolifique de l'histoire avec 121 buts inscrits, dépassant tous les records.

« Le souverain adresse ses compliments aux millions de Marocains, femmes, hommes et enfants qui n'ont cessé de soutenir, chacun à sa manière et toujours de façon exemplaire, leur équipe nationale, aujourd'hui classée 8e meilleure sélection mondiale », a-t-il déclaré. Un résultat remarquable fruit notamment d'une politique sportive et infrastructurelle volontariste et de haut niveau ainsi que du choix patriotique fait par les enfants talentueux des Marocains du monde de porter le maillot de l'équipe nationale et de défendre ses couleurs avec fierté et brio ».

Rappelant que Les Lions de l'Atlas ont atteint la finale 22 ans après la dernière disputée en 2004, il salue: « un progrès sur lequel il faudra s'appuyer pour mieux aborder les futures échéances. Au-delà de ses excellentes résultats sportifs, cette CAN aura permis de mesurer le bond qualitatif que le Royaume a réalisé sur la voie du développement et du progrès, fruit d'une vision de long terme et d'un modèle marocain singulier et performant qui place le citoyen au centre de toutes les ambitions.»

Le Maroc a-t-il ajouté reste fier d'avoir offert, sur sa terre, un mois « de joie populaire et d'émotion sportive » et d'avoir contribué au rayonnement de l'Afrique et de son football.

Le roi a, par ailleurs regretté les incidents ayant émaillé la finale Sénégal-Maroc. « Aussi et même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal au cours desquelles de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n'en demeure pas moins qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine, » a-t-il souligné.

Pour le roi, le Maroc est et restera un pays africain, fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu'il a toujours cultivé à l'égard de son continent.

« Conformément à la vision éclairée du Souverain, le Maroc poursuivra son engagement déterminé et constant en faveur d'une Afrique unie et prospère, notamment par le partage mutuel de ses expériences, de son expertise et de son savoir-faire », a-t-il conclu.

Les statistiques de la Confédération africaine de football

Vainqueur : Sénégal

Finaliste : Maroc

Troisième : Nigeria

Récompenses individuelles

Joueur du tournoi : Sadio Mané (Sénégal)

Meilleur buteur : Brahim Diaz (Maroc) - 5 buts

Meilleur gardien : Yassine Bounou (Maroc) - 5 clean sheets

Meilleur passeur : Ademola Lookman (Nigeria) - 4 passes décisives

Prix du fair-play : Maroc

Performances collectives

Plus grand nombre de victoires consécutives : Nigeria - 5 victoires

Nombre total de buts inscrits : 121 buts

Équipe ayant marqué le plus de buts : Nigeria - 14 buts

Équipe ayant concédé le plus de buts : Mozambique - 9 buts

Meilleure défense : Maroc, Comores RD Congo et Sénégal - 2 buts encaissés

Équipe avec la plus forte possession moyenne : Nigeria - 66 %

Équipe ayant réalisé le plus de passes : Sénégal - 3 562 passes

Équipe ayant tenté le plus de tirs : Maroc et Sénégal - 108 tirs

Équipe ayant obtenu le plus de corners : Sénégal - 44

Équipe signalée le plus souvent hors-jeu : Égypte - 15

Équipe avec le plus de clean sheets : Sénégal et Maroc - 5

Équipe ayant converti le plus de penalties : Maroc et Mali - 3

Discipline

Équipe la plus sanctionnée : Sénégal - 17 cartons jaunes et 1 carton rouge

Nombre total de cartons jaunes distribués : 210

Nombre total de cartons rouges distribués : 9

Affluence

Plus grande affluence du tournoi : Sénégal - Maroc, 66 526 spectateurs

Stade Moulay Abdellah, Rabat