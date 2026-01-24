Ile Maurice: L'Année du cheval - La coopération Chine-Maurice prend de la vitesse

À l'occasion de la Fête du printemps, qui marque le Nouvel an chinois, l'ambassade de Chine à Maurice a rassemblé, mercredi soir, un large parterre d'invités au Trianon Convention Centre. La réception s'est tenue en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, du président de la République, Dharam Gokhool, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Plusieurs ministres et de nombreuses personnalités issues des sphères diplomatique, politique, économique et culturelle ont également répondu à l'invitation.

L'ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang, a souligné les opportunités de coopération entre les deux pays, insistant sur des secteurs porteurs appelés à prendre de l'ampleur dans les années à venir : «À mesure que nous avançons dans nos feuilles de route nationales respectives, je suis convaincue que nous mettrons au jour davantage d'opportunités de coopération dans de vastes domaines en développement, notamment l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et le développement vert.»

Dans son intervention, la diplomate a également mis en avant les réalisations récentes de la coopération «pratique» entre Pékin et Port-Louis. Elle a rappelé qu'au cours de l'année dernière, des centaines de Mauriciens avaient pris part à des programmes de formation proposés par la Chine, tandis que la toute première session de formation en intelligence artificielle, organisée par l'ambassade de Chine à Maurice, avait été menée avec succès.

La diplomate a aussi évoqué l'avancement de plusieurs chantiers, avec la finalisation des études de faisabilité liées à des projets financés sous forme de don, dont un système de stockage d'énergie par batteries, présenté comme un levier pour accompagner la transition énergétique. Au-delà des projets d'infrastructure et de renforcement de capacités, Huang Shifang a insisté sur la dimension de proximité portée par la mission diplomatique. Elle a indiqué que l'ambassade avait travaillé tout au long de 2025 en étroite collaboration avec les autorités mauriciennes afin de soutenir des communautés et des institutions en situation de besoin. Des fournitures et du matériel éducatif ont notamment été remis à des écoles et à des centres communautaires, avec l'objectif de mieux accompagner les jeunes et d'améliorer leurs conditions d'apprentissage.

Sur le plan international, l'ambassadrice a mis en avant une convergence de vues autour du multilatéralisme. Saluant l'appel de Maurice à des efforts conjoints face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, elle a plaidé pour une coopération renforcée dans les affaires internationales.

S'appuyant sur la pleine mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange (Free Trade Agreement) entre la Chine et Maurice, l'ambassadrice a estimé que ce cadre pourrait approfondir l'intégration économique entre les deux pays: «Davantage de produits mauriciens entreront sur le marché chinois et davantage d'investissements chinois ainsi que d'expertise viendront à Maurice, en ciblant l'île comme une porte d'entrée vers le continent africain, dans une logique de coopération gagnant-gagnant. L'année 2026 est l'Année Chine-Afrique des échanges entre les peuples et la cérémonie de lancement s'est tenue récemment au siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba.»

L'ambassadrice a, par ailleurs, dit attendre que Maurice explore davantage d'opportunités de coopération dans le cadre du Belt and Road Initiative et des Four Global Initiatives, afin de mieux préserver les intérêts communs des pays en développement et de contribuer ensemble à la construction d'un avenir partagé :«L'Année du cheval est à nos portes. Dans la culture chinoise, le cheval symbolise la vitesse et le succès. Il y a un dicton populaire qui résume bien cela : À chaque fois que le cheval arrive, le succès l'accompagne.»

Quid du symbole du cheval ?

Septième signe du zodiaque chinois, le cheval occupe une place singulière dans l'imaginaire et la culture chinoise. Associé depuis l'Antiquité au mouvement, à la force et à l'endurance, il a joué un rôle déterminant dans le développement des sociétés, facilitant les échanges, l'agriculture, la communication et les déplacements à travers les territoires. De cette contribution essentielle est né son statut de symbole de vitalité, de progrès et de persévérance.

Dans la tradition chinoise, le cheval est souvent associé à des valeurs humaines fortes : la responsabilité, le talent, la créativité, la liberté et l'innovation. Il représente l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles et avancer avec détermination. Des expressions populaires évoquant la réussite rapide et l'avancement harmonieux traduisent cette aspiration collective à l'accomplissement et au succès.

Omniprésent dans l'art et le quotidien, le cheval inspire peintures à l'encre, porcelaines, sculptures, découpages de papier ou encore peintures au sucre. Ces formes artistiques, transmises de génération en génération, témoignent du lien profond entre patrimoine culturel et vie quotidienne. Lors des fêtes traditionnelles, notamment la Fête du printemps et la Fête des lanternes, son image peut s'inviter dans les décorations, les lanternes et les spectacles populaires, renforçant le sentiment de continuité culturelle et de célébration communautaire.

À Maurice, où le Nouvel an chinois est un jour férié, l'Année du cheval prend une dimension particulière. Elle s'inscrit dans une célébration partagée, reflet du multiculturalisme mauricien et de l'harmonie. Aujourd'hui encore, l'esprit du cheval résonne comme un appel au progrès durable, à l'innovation et à l'effort collectif, liant héritage ancestral et aspirations contemporaines.