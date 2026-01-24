Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 10 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat de la Guinée Bissau, le Trésor Public de ce pays a levé ce vendredi 23 janvier 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 10 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 352 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour ce faire, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 10 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 29,356 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 293,56%.

Le montant des soumissions retenu est de 10 milliards FCFA et celui rejeté 19,356 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 34,07%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,51% pour les bons et 10% pour les obligations.

Le Trésor Public bissau-guinéen entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 janvier 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 janvier 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.