Ethiopie: L'Armée de l'Air éthiopienne, une référence africaine en matière de performance et de coopération militaire.

Addis-Abeba — Des attachés militaires africains ont qualifié l'Armée de l'Air éthiopienne (AAE) de véritable référence pour les forces aériennes du continent, mettant en avant sa modernisation accélérée, son autonomie renforcée et son rôle déterminant dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales.

Cette reconnaissance s'est exprimée à l'occasion d'Aviation Expo 2026, officiellement lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew, dans le cadre des célébrations ETAF90, marquant le 90e anniversaire de l'Armée de l'Air éthiopienne.

Les festivités, prévues du 23 au 27 janvier 2026, mettent en exergue neuf décennies de sacrifices, de résilience et de réalisations remarquables de l'institution.

Organisée dans ce contexte commémoratif, Aviation Expo 2026 a rassemblé des hauts responsables de la défense ainsi que des délégations militaires venues de toute l'Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont visité les infrastructures de l'AAE et pris part à des échanges stratégiques sur le développement de l'aviation, la coopération en matière de défense et le renforcement des capacités, illustrant l'influence grandissante de l'Éthiopie sur la sécurité du continent.

Le colonel Mothusi Chelenyane, attaché de défense à l'ambassade du Botswana à Addis-Abeba, a salué les avancées notables de l'AAE dans les domaines de l'aviation, de l'ingénierie et des capacités opérationnelles.

Il a décrit l'armée de l'air éthiopienne comme l'une des forces aériennes connaissant la croissance la plus rapide en Afrique.

Il a également souligné son engagement ferme en faveur de l'autonomie, notamment grâce à des capacités avancées en maintenance, modification et ingénierie aéronautique, estimant que l'expérience éthiopienne constitue une source d'inspiration précieuse pour les pays africains désireux de renforcer leurs forces aériennes.

Insistant sur les défis sécuritaires persistants auxquels l'Afrique est confrontée, il a mis en avant l'importance de la coopération régionale, notant que l'AAE offre de réelles opportunités de partenariats stratégiques pour faire face aux menaces communes.

Dans le même esprit, Mackenzy Tjivera, attaché de défense de l'ambassade de Namibie en Éthiopie, a déclaré que l'Armée de l'Air éthiopienne ne se limite pas au renforcement de ses capacités nationales, mais contribue également activement au développement des forces aériennes africaines à travers la coopération.

Il a souligné son rôle clé dans la promotion de la sécurité collective, rappelant qu'une paix durable repose sur des efforts conjoints.

De son côté, le colonel Aristide Anguilet, attaché de défense du Gabon, a félicité l'AAE pour ses progrès et sa solidité institutionnelle, la qualifiant d'atout stratégique national et de modèle inspirant pour les autres pays africains.

Il a également noté que la forte participation africaine à l'exposition illustre une volonté commune de tirer parti de l'expérience éthiopienne et de renforcer les partenariats continentaux en matière de défense et de sécurité.