Gabon: La BAD et la jeunesse posent les bases d'une Stratégie nationale d'emploi dans la filière avicole, ainsi que dans l'agroSylvoPastoral et halieutique

La Banque africaine de développement (BAD) a échangé avec des organisations de jeunesse gabonaises sur leur implication structurée dans la filière avicole, levier clé de création d'emplois et de souveraineté alimentaire.

La séance de travail, conduite par le Dr Kabore Youssouf, a permis d'explorer les mécanismes de financement, de formation et d'intégration des jeunes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, s'inscrivant dans une approche Agribusiness.

La délégation de la jeunesse, composée d'Audry Mboumba, Stevi Mapaga et Sthella Ngonet, conduite par Emmanuel Ombana, a plaidé pour l'élaboration d'une Stratégie nationale d'Entrepreneuriat et d'employabilité des jeunes, non seulement dans la filière avicole, mais également dans l'ensemble du secteur AgroSylvoPastoral et Halieutique.

Les jeunes ont insisté sur la nécessité de les associer dès la conception des projets, afin de favoriser l'adhésion, la durabilité et l'impact réel en matière d'emplois.

Ils ont lancé par ailleurs un appel à l'ensemble de la jeunesse gabonaise, en particulier celle des zones rurales et périurbaines, à s'approprier ces opportunités économiques, tout en soulignant que plus 60% des opportunités dans ces projets doivent revenir aux jeunes.

La BAD a salué la pertinence de cette approche inclusive et orientée résultats.

La délégation de la Jeunesse gabonaise quant à elle, a enfin plaidé pour l'organisation prochaine d'une séance de travail avec le Ministre de la Jeunesse, afin d'ancrer cette dynamique dans les priorités nationales et d'en assurer la mise en oeuvre effective.