Gabon: La BAD et la jeunesse posent les bases d'une Stratégie nationale d'emploi dans la filière avicole, ainsi que dans l'agroSylvoPastoral et halieutique

23 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM/EOO.

La Banque africaine de développement (BAD) a échangé avec des organisations de jeunesse gabonaises sur leur implication structurée dans la filière avicole, levier clé de création d'emplois et de souveraineté alimentaire.

La séance de travail, conduite par le Dr Kabore Youssouf, a permis d'explorer les mécanismes de financement, de formation et d'intégration des jeunes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, s'inscrivant dans une approche Agribusiness.

La délégation de la jeunesse, composée d'Audry Mboumba, Stevi Mapaga et Sthella Ngonet, conduite par Emmanuel Ombana, a plaidé pour l'élaboration d'une Stratégie nationale d'Entrepreneuriat et d'employabilité des jeunes, non seulement dans la filière avicole, mais également dans l'ensemble du secteur AgroSylvoPastoral et Halieutique.

Les jeunes ont insisté sur la nécessité de les associer dès la conception des projets, afin de favoriser l'adhésion, la durabilité et l'impact réel en matière d'emplois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils ont lancé par ailleurs un appel à l'ensemble de la jeunesse gabonaise, en particulier celle des zones rurales et périurbaines, à s'approprier ces opportunités économiques, tout en soulignant que plus 60% des opportunités dans ces projets doivent revenir aux jeunes.

La BAD a salué la pertinence de cette approche inclusive et orientée résultats.

La délégation de la Jeunesse gabonaise quant à elle, a enfin plaidé pour l'organisation prochaine d'une séance de travail avec le Ministre de la Jeunesse, afin d'ancrer cette dynamique dans les priorités nationales et d'en assurer la mise en oeuvre effective.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.