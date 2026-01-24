Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 janvier 2026

revue de presse

La Côté d’Ivoire dévoile un nouveau gouvernement presqu’identique au précédent

Deux jours après la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la Côte d’Ivoire a annoncé vendredi soir 23 janvier son nouveau gouvernement. Aucun changement majeur n’y figure, le pouvoir faisant preuve de continuité.

Le nouveau gouvernement a le même calibre sur la forme : 35 ministres dont 4 ministres délégués. Sur le fond, l’équipe gouvernementale reste sensiblement la même. Téné Birahima Ouattara garde le ministère de la Défense, le frère du président obtient toutefois un nouveau portefeuille : celui de « vice-premier ministre ». [Source RFI]

Afrique du Sud : Un tribunal rejette l'interdiction de vente d'objets liés à Mandela

La Cour suprême d'appel sud-africaine a rejeté une tentative de l'Agence sud-africaine des ressources patrimoniales (SAHRA) visant à interdire la vente et l'exportation d'objets liés à Nelson Mandela.

Le tribunal a estimé que la Sahra, autorité en charge du patrimoine du pays, n'avait pas de fondement juridique pour bloquer cette vente. Environ 70 objets sont concernés et devaient être exportés aux États-Unis pour être vendus aux enchères.

Il s'agit notamment d'effets personnels tels qu'une clé de cellule de Robben Island, où Mandela a passé 18 ans en prison, une paire de lunettes de soleil et l'une de ses chemises à fleurs. [Source Africanews]

Burkina : Deux datacenters pour sécuriser les données publiques

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce vendredi 23 janvier 2026 à Ouagadougou, à l’inauguration de deux datacenters modulaires de dernière génération. Ces infrastructures marquent le lancement effectif de l’initiative « zéro donnée à l’extérieur », a constaté APA.

Inscrit dans la stratégie nationale de transition digitale, ce projet vise à rapatrier l’ensemble des données de l’administration publique encore hébergées hors du territoire national. Pour le gouvernement, l’objectif est clair : garantir une maîtrise totale de l’information publique et renforcer l’indépendance numérique du pays. [Source Apanews]

Financial Afrik Awards : Les PPP, alternative à l’endettement public

La 7ᵉ édition des Financial Afrik Awards (FAA) s’est tenue à Banjul les 22 et 23 janvier 2026, réunissant décideurs et experts. L’événement a traité de l’urgence des « Partenariats Public-Privé (PPP) » comme alternative soutenable à l’endettement public. Ce thème répond au contexte africain marqué par la pression budgétaire et la hausse des taux d’intérêt.

L’objectif est de dégager des solutions concrètes et des modèles réglementaires pour le financement du développement. Le défi majeur du continent est de développer et professionnaliser l’industrialisation des PPP. Grâce à son potentiel démographique et économique (estimé à 8 000 milliards de dollars d’ici 2030), l’Afrique se positionne comme un partenaire stratégique mondial. [Source Africa 24]

Fès : L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah s’allie aux géants chinois pour booster l’innovation

Dans le cadre de sa politique d’ouverture internationale, la première université publique du Maroc a reçu une importante délégation de l’Association Chinoise du Commerce International. L’objectif est clair : sceller des alliances pour explorer des opportunités dans les secteurs de pointe, de l’intelligence artificielle aux énergies renouvelables.

Le président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a accueilli, ce mercredi 21 janvier 2026, une délégation chinoise de haut niveau. Celle-ci était composée du président et du vice-président de l’Association Chinoise du Commerce International, accompagnés de onze chefs d’entreprise et de cinq consultants.

Cette visite s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation de l’établissement fassi, classé première université marocaine par le Times Higher Education pour la cinquième année consécutive. [Source Afrik.com]

Mauritanie : Sept militaires portés disparus en mer retrouvés sains et saufs

Portés disparus depuis plusieurs jours après une opération de sauvetage en mer au large de Nouakchott, sept militaires mauritaniens ont été retrouvés sains et saufs, a annoncé ce vendredi 23 janvier, le ministère de la Défense, sans préciser les circonstances de l’incident.

Sept militaires mauritaniens, qui étaient portés disparus depuis plusieurs jours après une opération de sauvetage en mer, ont été retrouvés "sains et saufs", a annoncé ce vendredi 23 janvier le ministère mauritanien de la Défense, sans donner plus d'explications sur ce qu'il leur était arrivé.

"L'embarcation et son équipage ont été retrouvés" grâce aux opérations de recherche et les sept militaires sont "sains et saufs", selon un communiqué du ministère transmis à l'AFP. [Source Africa Radio]

Le nouveau pouvoir malgache cherche à rassurer Paris après son rapprochement avec Moscou

Le président, Michaël Randrianirina, tente de diversifier ses partenaires. Un empressement qui soulève des questionnements sur ses priorités.

Certes, ce n’est pas une déclaration d’amour. Mais après le trou d’air provoqué par l’intervention de la France, le 12 octobre 2025, pour exfiltrer le président malgache Andry Rajoelina, contesté par la génération Z, le communiqué commun publié, mardi 20 janvier, par le ministre des affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, et son homologue, Christine Razanamahasoa, à l’issue de leur entrevue parisienne, exprime une ostensible volonté d’apaisement. [Source Le Monde Afrique]

Jeux Olympiques d’hiver 2026 : Une première participation pour le Bénin

Pour la première fois, le Bénin sera représenté aux Jeux d’hiver à Milan-Cortina, avec le skieur Nathan Tchibozo comme unique athlète et porte-drapeau d’une participation hautement symbolique.

Le sport béninois s’apprête à franchir un cap historique. Pour la première fois de son histoire, le Bénin sera représenté aux Jeux Olympiques d’hiver, dont l’édition 2026 se tiendra à Milan-Cortina, en Italie. Une annonce officialisée par le Comité National Olympique et Sportif, qui ouvre une nouvelle page pour le pays sur la scène sportive mondiale. [Source Beninwebtv]

Actions sociales : Plus de 200 000 Togolais accompagnés en 2025

Le gouvernement a présenté le bilan 2025 de ses actions sociales, avec un accent sur les résultats obtenus en faveur des populations vulnérables.

Au total, 204 720 bénéficiaires ont été recensés, dont près de 60 % de femmes, pour un investissement global estimé à 1,8 milliard de Fcfa

Ce montant comprend 950 millions mobilisés sur les ressources de l’État et 861 millions issus de la contribution des partenaires techniques et financiers. La région du Grand Lomé a concentré le plus grand nombre de bénéficiaires (65 642), suivie des Plateaux (33 533), Kara (32 517), Centrale (28 310), Savanes (24 779) et Maritime (19 937). [Source Togonews]

Sénégal/Sendou : Une raffinerie de 60 milliards FCFA pour renforcer la production d’huiles alimentaires, bientôt inaugurée

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce vendredi, une délégation du groupe Mavamar Industries, conduite par son Président-directeur général, Souleymane Ndoye, dans le cadre du suivi du projet de raffinerie implantée à Sendou.

Ce projet industriel majeur, dont l’inauguration est prévue la semaine prochaine par le chef de l’État, vise à renforcer significativement la production nationale d’huiles alimentaires. L’unité disposera d’une capacité de production estimée à 600 tonnes par jour, pour un investissement global de 60 milliards de francs CFA.

Selon les autorités, cette raffinerie contribuera à la réduction des importations, à la valorisation de la transformation locale et à la création de nombreux emplois, tout en renforçant la sécurité et la souveraineté alimentaires du pays. [Source Le Soleil]