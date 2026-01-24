Congo-Kinshasa: La France réaffirme son attachement au respect de la souveraineté de la RDC

« La France a réaffirmé son attachement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo », a précisé la Présidence congolaise à l'issue des échanges, vendredi 23 janvier au Palais de l'Élysée à Paris entre Félix Tshisekedi et son homologue Emmanuel Macron.

Selon les services de la Présidence de la RDC, les deux chefs d'Etat ont longuement discuté sur la situation préoccupante dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Ces échanges ont porté sur l'évaluation des offensives menées par les forces de défense rwandaises (RDF) et leurs supplétifs de l'AFC/le M23.

Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont également évalué l'impact humanitaire des combats qui frappent plusieurs localités de l'Est de la RDC, ainsi que la réponse diplomatique nécessaire pour stabiliser la région.

Cette rencontre, organisée sous forme de déjeuner de travail à l'invitation du chef de l'État français, intervient dans un contexte de haute tension régionale.

La visite du Président congolais à Paris souligne la volonté de Kinshasa de mobiliser ses partenaires internationaux de premier plan pour obtenir un retrait des troupes étrangères et rétablir la paix durable dans sa partie orientale.

En novembre dernier, le Président français, Emmanuel Macron, avait insisté sur la nécessité de la réouverture aux vols humanitaires de l'aéroport de Goma (Nord-Kivu).