Congo-Kinshasa: Le manque de fiches de vaccination perturbe le suivi des nourrissons à Goma

Durant le dernier trimestre de l'année 2025, plusieurs structures de santé de Goma ont été confrontées à une rupture de fiches de vaccination.

Bien que le Programme élargi de vaccination (PEV) ait régularisé la situation en ce début d'année 2026, cette pénurie d'outils de suivi laisse craindre des erreurs médicales et un gaspillage de doses précieuses.

La fiche de vaccination est le carnet de bord indispensable pour les soignants et les parents. Sans elle, le respect rigoureux du calendrier vaccinal devient un défi logistique majeur.

Un risque de « double dose » et de gaspillage

Au centre de santé Afia Himbi, par exemple, la réception de nouvelles fiches ne résout pas le problème pour les enfants vaccinés pendant la période de rupture. L'infirmier Frank Ndachegere souligne la difficulté de reconstituer l'historique des vaccins pour les mères n'ayant pas de traces écrites.

« Cela crée des confusions. La maman peut ne pas maîtriser le nombre de doses reçues, ce qui peut amener l'infirmier à injecter deux fois le même antigène à l'enfant », explique-t-il.

Bien que cette répétition ne présente pas de danger direct pour la santé de l'enfant - agissant comme un renforcement de l'immunité- elle constitue une perte économique et sanitaire importante. Chaque dose administrée inutilement est une dose qui « devrait protéger un autre enfant ».

Des ruptures liées à un défaut de commande locale

Face aux inquiétudes des parents, le Programme Élargi de Vaccination (PEV) apporte des précisions sur l'origine de cette pénurie. Selon le médecin coordonnateur, la province dispose de stocks suffisants pour couvrir une période de deux ans.

Dr Hans Bateyi pointe du doigt la gestion interne des centres de santé. Pour lui, tous les vaccins et outils sont disponibles au niveau provincial. Les ruptures seraient dues à un manque d'anticipation et de commande de la part de certaines structures de santé et non à une pénurie au niveau du PEV. Il rassure donc la population sur la disponibilité des intrants et appelle les gestionnaires de centres à plus de rigueur dans le suivi de leurs stocks.

La situation actuelle à Goma souligne l'importance d'une chaîne logistique fluide, du niveau provincial jusqu'au chevet du patient, pour garantir la protection de la petite enfance contre les maladies évitables.