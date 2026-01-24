Madagascar: Haute Cour Constitutionnelle - Florent Rakotoarisoa maintenu à son poste à l'issue d'âpres négociations et pressions

Le vote de destitution du président de la HCC s'est soldé en quelque sorte par un « azo raisina fa tsy mitombina », pour reprendre la formule en vogue à Ambohidahy.

5 pour, 3 contre. Sur les 9 membres de la HCC, 5 ont voté pour la destitution de Florent Rakotoarisoa. 3 se sont prononcés contre, et 1 haut conseiller a voté blanc. S'agissant d'un vote secret, on ignore qui a voté pour ou contre. En tout cas, il est sûr que le concerné ne figure pas parmi le « 5 majeur » qui voulait le renverser. Il n'est pas logique non plus qu'il ait glissé un bulletin blanc dans l'urne, d'autant moins que la voix du président est prépondérante en cas d'égalité, même si ce n'était pas le cas puisque la majorité absolue (5 sur 9) a été atteinte le jour du vote, qui a été bel et bien acté.

Amende honorable

Seulement, lorsque les hauts conseillers ont voulu procéder le lendemain au vote du nouveau président, ils n'ont pas eu accès aux lieux, car le portail a été verrouillé par des militaires issus du service de sécurité de l'institution, avec des renforts provenant de l'extérieur. Le siège de la HCC ayant été fermé, le vote n'a pu avoir lieu ce jour-là. Un sursis pour Florent Rakotoarisoa, qui a été finalement maintenu à son poste à l'issue d'âpres négociations, sur fond de fortes pressions. Qui plus est, l'intéressé aurait fait amende honorable devant les membres de la haute juridiction.

Climat délétère. Quand bien même il aurait fait profil bas, Florent Rakotoarisoa n'est pas à l'abri d'une nouvelle procédure de destitution pendant le reste de son mandat, car il n'a plus la majorité au sein de la HCC où cette tentative avortée laissera forcément des traces. Le climat risque de devenir délétère, si ce n'est déjà le cas, à Ambohidahy où la motion de destitution a pêché par le manque de transparence. Aucune information n'a été publiée sur le site de la HCC, même si l'affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux, où le maintien de Florent Rakotoarisoa au poste de président ne manquera pas d'affoler la toile, où les internautes vont « liker » de différentes manières cette destitution manquée. Reste à voir si le nombre de « j'aime », ou pas, sera en rapport avec les résultats du vote des 9 membres de la HCC.