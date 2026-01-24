Madagascar: Fin de combat, sans vainqueur ni vaincu

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a posté sur Facebook une photo de lui et de Tinoka Roberto se serrant la main.

Fin de combat, sans vainqueur ni vaincu

Soremade. Un terme utilisé dans l'arbitrage en judo qui signifie « fin de combat ». C'est le cas entre « Be hozatse », 6e dan en judo, et « Toto », ceinture noire en karaté. Le numéro un de la Chambre basse a fait savoir, sur sa page, la réconciliation entre les deux députés élus de Toliara I. Les deux ex-frères ennemis ont laissé leurs couleurs aux vestiaires pour arborer un « dress code » commun. Ils portaient le même « thème » sur les deux photos.

La première en « seul à seul » pour reprendre le jargon populaire employé pour un combat. Et la seconde, avec l'ancien gouverneur de la région Atsimo Andrefana au milieu, en position d'arbitre entre les deux anciens adversaires - au sens politique et sportif du terme - dont le combat se solde aujourd'hui par un « hikiwake ». Sans vainqueur ni vaincu. Reste à attendre s'il s'agit d'un « sonoma », c'est-à-dire d'une simple suspension des hostilités. Ou si le combat pourrait reprendre par un « hajime » entre les deux pratiquants d'arts martiaux qui font aujourd'hui preuve de fair-play.

Tant sur le terrain de la politique, où ils ont, pour ne pas dire avaient, chacun leur camp, que du tatami, où ils n'appartiennent pas à la même discipline sportive. Ni au même grade. « Be hozatse » et son « grand frère Toto » ne combattent pas non plus dans la même catégorie. Ils n'ont pas le même poids, aussi bien sur le plan sportif que politique.

Mais il n'est pas exclu que les deux élus unissent leurs forces dans le cadre des prochaines compétitions électorales où vont se faire et se défaire les alliances. Y compris au niveau du Sud, voire du Grand Sud.