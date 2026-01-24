Madagascar: Affaire Ambohimalaza - L'étau se resserre sur les « papasôsy »

Le dossier Ambohimalaza est loin d'être clos. Bien au contraire. Le ministère de la Justice vient d'ordonner une relance en profondeur des investigations, après la mise au jour de graves insuffisances dans les premières enquêtes. Dans le viseur désormais : les présumés « papasôsy » ou sponsors, soupçonnés d'avoir évolué dans l'entourage immédiat de certaines jeunes victimes.

La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a levé le voile sur plusieurs dysfonctionnements troublants. D'après elle, seules quatre personnes auraient été auditionnées au départ, laissant de côté de nombreux témoins potentiels. Plus surprenant encore, les victimes elles-mêmes n'auraient jamais été entendues, alors qu'elles figuraient au coeur des événements.

Autre zone grise : aucun travail sérieux n'aurait été mené sur les éléments matériels présents sur les lieux. Nourriture, boissons, alcool, fumée... autant de pistes signalées mais restées inexploitées. Un vide qui alimente aujourd'hui les interrogations sur les véritables causes de l'intoxication collective.

La ministre a également révélé que les dossiers médicaux avaient été récupérés par l'ancienne administration dans tous les établissements ayant pris en charge les patients, y compris à Maurice. Entre-temps, de nouveaux noms auraient émergé, appelant à des vérifications approfondies.

Dans ce climat de relance judiciaire, l'enquête s'élargit désormais au réseau des « papasôsy». Plusieurs individus seront certainement convoqués par les limiers afin d'éclaircir leur rôle exact dans cette affaire aux multiples ramifications. Une chose est désormais acquise : le dossier ne s'arrêtera pas aux trois suspects actuellement incarcérés. « Il s'agit d'identifier toutes les responsabilités, sans exception », a martelé la ministre.

Pour les familles endeuillées, cette reprise en main redonne un mince espoir. Celui de voir enfin la vérité émerger dans une affaire qui continue de secouer profondément l'opinion publique.