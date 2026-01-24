Madagascar: Rinah Rakotomanga - Auditionnée dans le cadre d'un nouveau dossier

Des enquêteurs du BIANCO se seraient rendus à la prison d'Antanimora jeudi pour rencontrer l'ancienne DIRCOM d'Andry Rajoelina.

Un harcèlement judiciaire

C'est ainsi que Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, avocate de Rinah Rakotomanga, qualifie les poursuites lancées à l'encontre de sa cliente. Hier, elle a convoqué la presse pour annoncer que l'ancienne directrice de la communication d'Andry Rajoelina fait actuellement l'objet d'une énième enquête dans le cadre d'un nouveau dossier. « Avec cette nouvelle affaire, les tenants du pouvoir actuel tentent de lier ma cliente avec un dossier concernant Raïssa Razaivola », a-t-elle annoncé. D'après les explications, des enquêteurs du Bureau indépendant anticorruption (Bianco) se seraient présentés à la prison d'Antanimora jeudi dernier pour l'auditionner. Munis d'un ordre d'extraction en bonne et due forme, ces derniers auraient rencontré l'intéressée au poste central de la prison, en l'absence de son avocate.

Cette fois-ci, on accuse Rinah Rakotomanga d'être impliquée dans l'affaire Riz Phoenix, qui impliquerait des soupçons de corruption et de détournement de fonds d'une valeur de 24 milliards d'ariary. Il serait également question d'immixtion dans le traitement d'un dossier de justice. Les faits remonteraient à 2020. « Si l'on s'en tient au Code de procédure pénale, le dossier devrait déjà être prescrit », soutient Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, tout en exprimant sa stupéfaction face au fait que le dossier soit remis sur la table six ans plus tard. Elle fait savoir aussi que la Cour des comptes a déjà rendu son verdict sur cette affaire. D'autant plus que c'est une société privée qui aurait porté plainte.

Règlement de compte politique

Face à cet énième dossier, l'avocate de Rinah Rakotomanga continue de dénoncer un « règlement de compte politique » visant à faire taire sa cliente. À l'entendre, il s'agirait d'une poursuite montée de toute pièce. Incarcérée à Antanimora depuis le 15 novembre dernier, après avoir été arrêtée à Antetezambaro, Toamasina, avec son époux, l'ancienne proche collaboratrice de l'ancien président Andry Rajoelina risque de rester un peu plus longtemps en prison.

Pour rappel : ce premier dossier concerne l'affaire Madagascar Airlines, relative à l'octroi de marchés publics liés à la réhabilitation du bâtiment d'Air Madagascar à Toamasina. Selon le Pôle anticorruption, le montant détourné serait estimé à 500 millions d'ariary. Elle est accusée, notamment de favoritisme, conflit d'intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, complicité de détournement et abus de fonction. Ce nouveau dossier contre Rinah intervient alors que le précédent dossier n'a pas encore été jugé. À suivre.