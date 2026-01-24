Madagascar: Siteny-Tinoka Roberto - Réconciliation entre les deux députés de Toliara I

24 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le climat s'est apaisé entre le président de l'Assemblée nationale (PAN), Siteny Randrianasoloniaiko, et le député Tinoka Roberto. Tous les deux élus dans la circonscription de Toliara I, après une période marquée par des malentendus, les deux hommes ont affiché hier leur volonté commune de tourner la page.

Le PAN a reconnu l'existence de tensions dans le passé. Il a fait remarquer que « des paroles ou des gestes peuvent parfois être mal interprétés », tout en soulignant que le différend est désormais réglé. « Tout a été clarifié. La confiance et le respect mutuel sont rétablis », a-t-il affirmé.

Intérêt général

Cette réconciliation intervient alors que l'Assemblée nationale est appelée à privilégier la cohésion et la sérénité pour se consacrer pleinement à ses missions. Le président de la Chambre basse a insisté sur l'importance du dialogue et du respect entre élus, rappelant que les divergences internes ne doivent jamais primer sur l'intérêt général. La rencontre entre Siteny Randrianasoloniaiko et Tinoka Roberto est ainsi perçue comme un signal d'apaisement à Tsimbazaza, traduisant la volonté de renforcer l'unité et la stabilité au sein de l'institution parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a également évoqué le retour de la confiance et du respect mutuel avec son « grand frère Toto », affirmant que le lien de fraternité et le fihavanana sont de nouveau scellés.

