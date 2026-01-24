Madagascar: Concertation nationale - Première réunion du comité de pilotage avec l'Exécutif

Le processus de Refondation compte franchir une autre étape. Après avoir été annoncé par le Conseil des ministres en début janvier, le comité de pilotage voit le jour.

-Jeudi dernier, les membres de ce comité de pilotage de la concertation nationale ont été reçus au palais d'Iavoloha, pour une réunion stratégique avec les chefs de l'Exécutif. Une rencontre dirigée par le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, en présence du Premier ministre, destinée à accélérer les prochaines étapes d'un processus déjà engagé. Impulsée par le ministère en charge de la Refondation, dirigé par Hanitra Razafimanantsoa, cette réunion est la première pour le nouveau comité de pilotage. « L'objectif affiché est de structurer, coordonner et synchroniser les actions des différentes institutions impliquées pour faire avancer concrètement un processus désormais entré en phase opérationnelle », nous a confié une source au courant du dossier.

Autour de la table, un noyau dur institutionnel : la Présidence, la Primature, le ministère de la Refondation, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que les chefs d'Église du FFKM, tous membres du comité de pilotage. Une composition qui entend afficher la volonté d'ancrer la Refondation à la fois dans l'appareil d'État, les territoires et les forces morales du pays. Faut-il rappeler que cette rencontre intervient dans la continuité des consultations préliminaires déjà entamées en décembre dernier par le ministère de la Refondation ? Une phase préparatoire discrète, mais structurante, qui a permis de poser les bases méthodologiques du processus.

Désormais, l'étape suivante est clairement identifiée : notamment le lancement des concertations proprement dites, attendues sur le terrain. Le schéma annoncé par les dirigeants est progressif et ascendant : départ des consultations au niveau des fokontany, élargissement aux communes, puis structuration au niveau des régions. Une logique de refondation par la base, défendue par le ministère de Hanitra Razafimanantsoa, pensée comme un processus participatif et territorial, et non comme une simple réforme descendante. Le message politique est donc limpide : la Refondation n'est plus un concept, elle devient un mécanisme. Avec cette réunion à Iavoloha, l'Exécutif enclenche la phase de déploiement, « en préparant le basculement des consultations techniques vers une concertation nationale structurée, organisée, encadrée », affirme-t-on. Au sommet de l'État, on défend que la Refondation s'affirme désormais comme un chantier central du nouveau pouvoir.