Madagascar: Grand Sud - Plusieurs filières stratégiques à relancer

Les quatre régions du Grand Sud de Madagascar disposent d'un fort potentiel économique et de production sans égal en matière d'agriculture, d'élevage et de transformation agroalimentaire.

Plusieurs filières stratégiques seront ainsi à relancer en vue de contribuer au développement socio-économique de ces régions. Il s'agit notamment de l'élevage bovin et des petits ruminants fournissant de la viande rouge, du riz, de l'arachide, du coton, du maïs, de l'oignon, du manioc, du miel, de la baie rose, du sorgho et des grains secs. Toutes les parties prenantes ayant participé aux assises régionales pour la relance économique, organisées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dernièrement à Toliara, ont discuté de l'appui au développement de ces chaînes de valeur, étant donné que les débouchés de leurs productions sont déjà identifiés sur le marché local, en vue de développer l'agribusiness.

En effet, de nombreuses contraintes ont été exposées lors de cet événement. Les producteurs ont, entre autres, soulevé le problème de l'irrigation de leurs exploitations agricoles et les effets néfastes du changement climatique. La difficulté d'accès au financement et le manque d'infrastructures hydro-agricoles, ainsi que le problème d'évacuation de la production lié au transport, y ont également été évoqués.

Feuille de route

Une réorganisation et une restructuration de ces filières stratégiques s'imposent ainsi pour relever ces défis, sans oublier le renforcement des compétences des producteurs et la promotion des innovations technologiques agricoles. Force est également de constater que les exploitants agricoles familiaux se limitent à produire pour leurs moyens de subsistance. Toutes les parties prenantes représentant les organisations de producteurs, les opérateurs, les partenaires techniques et financiers s'engagent ainsi à établir une feuille de route pour la relance de chaque filière stratégique, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Par ailleurs, la promotion de l'agribusiness s'avère une priorité régionale, étant donné que la transformation des produits agricoles contribue à la création de valeur ajoutée et à l'amélioration des revenus des producteurs, tout en favorisant l'employabilité au profit des jeunes et des femmes en milieu rural.