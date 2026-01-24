Madagascar: Port de Toamasina - Le quai à conteneurs C4 opérationnel au mois de mars prochain

L'événement pour le port de Toamasina sera probablement pour le mois de mars, annoncé pour la mise en service du quai à conteneurs C4.

Une réalisation qui prouve en tout cas que le calendrier de travaux de cette infrastructure est respecté.

Impacts économiques

« Sauf incident de dernière minute, la réception et la mise en service du quai C4 sont prévues dans le courant du mois de mars prochain », précise-t-on du côté de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT). Une réalisation qui aura son pesant d'or dans la performance du port puisque ce quai, d'une longueur totale de 333 mètres, dispose d'une capacité lui permettant d'accueillir les navires porte-conteneurs de dernière génération, capables de transporter jusqu'à 14 000 boîtes équipés de grues STS, contre une capacité de 3 000 EVP à l'heure actuelle.

Julio Rajaonasy, directeur technique par intérim de la SPAT, explique les impacts économiques importants qui seront enregistrés dès la mise en service de ce nouveau quai. « À partir de cette année, le port de Toamasina pourra accueillir les navires de grande taille qui ne pouvaient pas y accoster auparavant », a-t-il précisé. Avec ce que cela suppose d'avantages et de gains puisque, avec les capacités augmentées du quai C4, le transbordement dans d'autres ports de l'Océan Indien ne sera plus nécessaire.

Travaux de finition

En tout cas, les travaux avancent visiblement à grands pas puisque, en novembre 2025, le chantier de construction du quai C4 enregistrait un taux d'achèvement de 74,16 %. « Actuellement, il ne reste plus que les travaux de finition, dont l'installation du rail et des bollards d'attache des cordes d'amarrage des navires. Par ailleurs, les opérations de dragage sont également terminées pour que la profondeur de l'eau du canal d'amenée et au niveau du quai atteigne les 16 mètres, une des conditions majeures pour pouvoir accueillir les gros navires. Avec ces avancées, l'heure est déjà à l'effervescence dans la communauté portuaire qui s'apprête à un grand événement pour l'inauguration du quai C4.

Pour leur part, les armateurs se préparent au gros changement en termes de mode opératoire. Les grandes compagnies maritimes comme MAERSK, MSC, CMA-CGM, SEAL ont déjà visité le quai C4 pour prendre des informations sur les perspectives offertes par cette infrastructure dont la mise en service révolutionnera le transport maritime dans la région Océan Indien.

Pièces maîtresses

Un grand pas de franchi, en tout cas, dans la modernisation et l'extension du port de Toamasina puisque le quai C4 est considéré comme l'une des pièces maîtresses du projet. Par ailleurs, les travaux sur les autres infrastructures se poursuivent.

On peut citer le terre-plein Hastie d'une superficie de 10 hectares, le renforcement et la prolongation de 345 mètres supplémentaires de la protection contre les vagues, ou brise-lame, ainsi que l'aménagement de nouvelles routes de connexion entre les quais et les zones de stockage et la mise en place de murs de protection contre les vagues tout au long des zones exposées à la mer.