Madagascar: Zones basses d'Antananarivo - Inondation du centre-ville lors des averses, un problème sans issue ?

L'inondation des zones basses d'Antananarivo par temps de fortes pluies n'est pas une surprise pour la population tananarivienne. Seulement, la situation semble s'aggraver d'une saison à l'autre, s'étendant vers des zones autrefois épargnées par la montée des eaux lors des averses.

Les quartiers de Besarety, Andravoahangy, Mascar, Anosipatrana, 67ha, Ambodivona, Andrefan'Ambohijanahary, entre autres, sont confrontés depuis des décennies au problème d'évacuation des eaux pluviales, à l'origine d'une montée des eaux à chaque épisode de fortes pluies. L'état des canaux d'évacuation des eaux a été longtemps pointé du doigt comme étant la cause principale de la situation. Régulièrement bouchés par des déchets en tous genres, principalement des déchets plastiques, les canaux ne remplissent plus leur rôle d'évacuation des eaux. L'autre cause, non moins importante, est l'augmentation du nombre de constructions illicites, dont une majeure partie est bâtie au-dessus des canaux d'évacuation des eaux pluviales.

Ces dernières années, la situation s'est aggravée, s'étendant vers plusieurs zones auparavant non touchées par les inondations lors des grandes averses. L'avenue de l'Indépendance, du côté de la gare, l'axe Cheminots-Antanimena, Behoririka, Tsaralalàna, Anosy, Ampefiloha, une partie de l'axe Ankorondrano-Ivandry, entre autres, ont également rejoint la liste des quartiers inondés. Cette saison, ces quartiers vivent au rythme des montées des eaux à chaque fois qu'une grande averse s'abat sur la capitale. Au lieu de s'écouler normalement dans les canaux, les trombes d'eau jaillissent des bouches des canaux, leurs voies d'évacuation étant obstruées.

À ce problème, qui impacte sérieusement le quotidien des usagers, aucune solution efficace ne semble avoir pu le résoudre de manière durable. N'y a-t-il alors aucune issue ? Selon plusieurs spécialistes de l'urbanisme, les solutions incluent, outre les curages réguliers et le dragage des canaux, la démolition de l'ensemble des constructions entravant les voies d'évacuation des eaux pluviales. Un vaste chantier.

