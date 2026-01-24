Madagascar: Connectivité territoriale - L'axe aérien Est-Nord au service du désenclavement régional

24 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Antalaha, Toamasina, Sainte-Marie, Maroantsetra et Sambava seront reliés grâce au programme de desserte aérienne transversale récemment déployé par le gouvernement malgache.

Une ouverture bénéfique pour les populations concernées. Le dispositif que l'État a mis en place dans ces régions va inexorablement désenclaver les régions Est et Nord-Est du pays. Il s'agit d'une ligne aérienne transversale touchant des zones clés pour des secteurs stratégiques tels que la vanille, la pêche, l'agriculture, le tourisme et le commerce régional. Comme l'a indiqué Karl Andrianony, directeur commercial, Madagascar Airlines, « ces lignes transversales marquent une avancée majeure pour la continuité territoriale et le désenclavement des régions.... »

Pour le peuple

Le programme correspond ainsi à une solution de transport plus rapide, plus fiable et plus régulière dont pourront bénéficier les populations, les entreprises et les acteurs économiques de ces régions à fortes potentialités de développement, où plusieurs districts ont longtemps été enclavés. Dans sa démarche, l'État « prévoit également des vols réguliers, affrètements et partenariats B2B à destination des entreprises, ONG, institutions et opérateurs touristiques ». Le tout, accompagné d'une « politique tarifaire segmentée » devant permettre de « concilier accessibilité pour les populations locales et viabilité économique du dispositif ». P

our Juste Crescent Raharisone, ministre des Transports et de la météorologie, « ce programme.... répond concrètement à une attente forte des territoires : renforcer durablement la connectivité pour soutenir le développement local, faciliter les déplacements et dynamiser les échanges économiques entre les régions. »

