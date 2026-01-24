Madagascar: Rappel mondial de lait infantile - Madagascar parmi les 18 pays concernés

Le groupe français Lactalis a annoncé le retrait de plusieurs lots de lait infantile Picot dans 18 pays, dont Madagascar, après la possible découverte d'une toxine bactérienne dans certains produits. Cette mesure de précaution suscite l'inquiétude des parents et rappelle l'importance des contrôles dans les filières d'alimentation infantile.

Lactalis Nutrition Santé a ainsi lancé un vaste rappel volontaire de six lots de lait infantile de marque Picot, distribués dans 18 pays, notamment Madagascar, l'Australie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Congo, l'Équateur, la France, l'Espagne, le Mexique, l'Ouzbékistan, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique.

Cette décision fait suite à la détection possible de céréulide, une toxine d'origine bactérienne produite par Bacillus cereus, dans un ingrédient utilisé pour la fabrication de ces laits. Cette substance peut provoquer des troubles digestifs tels que des diarrhées et des vomissements, des symptômes particulièrement préoccupants chez les nourrissons qui consomment ces produits plusieurs fois par jour.

Dans sa communication, le groupe précise que ce rappel est strictement préventif et qu'à ce stade, aucun cas de problème de santé directement lié à ces lots n'a été signalé par les autorités sanitaires françaises ou internationales. Les consommateurs sont invités à vérifier les numéros de lot figurant sur les emballages et à cesser immédiatement l'utilisation des produits concernés.

À Madagascar, l'inscription du pays parmi les zones concernées signifie que des lots de lait infantile Picot ont été commercialisés sur le marché local, notamment dans les pharmacies et les grandes surfaces. Les parents sont donc appelés à la vigilance et à vérifier s'ils détiennent l'un des lots rappelés. De leur côté, les autorités locales pourraient renforcer les contrôles et diffuser, le cas échéant, la liste précise des numéros de lot concernés, bien qu'aucun incident n'ait été signalé à ce jour.