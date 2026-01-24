Madagascar: MJS - Rencontre trimestrielle avec les Fédérations et la presse

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a instauré un nouveau rendez-vous de coordination avec les Fédérations sportives et la presse sportive. Cette rencontre, prévue tous les trois mois, a pour objectif de renforcer la collaboration et d'assurer une meilleure circulation de l'information.

La première réunion, tenue hier, a immédiatement pris une tournure animée. Les présidents de Fédérations ont multiplié les questions et les remarques, tandis que les journalistes sportifs suivaient avec une écoute attentive au Palais des sports. Rien n'a été laissé de côté par le ministre Alain Désiré Rasambany, qui a répondu avec sincérité aux interrogations. Comme souvent, la question des subventions a occupé une place centrale dans les débats. Le ministre a précisé que, pour les sorties internationales, six compétitions seront prioritaires, à savoir les Jeux Africains, les Jeux Olympiques, les Championnats du monde, les Championnats d'Afrique, les qualifications internationales et les compétitions présentant un intérêt national.

Avant le mois de mai, notamment avant le vote de la Loi de Finances rectificative à l'Assemblée, une enveloppe de deux milliards d'ariary est disponible pour les subventions. Les Fédérations sont invitées à présenter leur plan d'action avant le 15 février afin d'en bénéficier. « Ces rencontres ont plusieurs objectifs : améliorer les méthodes de travail, lever les blocages existants au sein des entités, répartir les subventions de l'État, respecter l'État de droit, évaluer les programmes planifiés et rechercher des solutions aux problèmes rencontrés », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que le respect des lois et des procédures est indispensable, faute de quoi ce sont toujours les athlètes qui deviennent les victimes.

Le ministre a également évoqué la mise en place de la Politique nationale du sport, avec des consultations régionales prévues dès février et qui s'achèveront en avril. Concernant les infrastructures, il a rappelé que le Conseil des ministres du 22 décembre 2025 a décidé que la majorité des équipements sportifs à travers Madagascar revient désormais sous la gestion du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette mesure vise à assurer une meilleure organisation et une utilisation optimale des infrastructures au service du développement du sport national.

Avant d'aborder la séance de questions-réponses, le ministre a tenu à féliciter les responsables de chaque Fédération pour leur leadership durant la saison 2025, une saison marquée par des résultats jugés positifs et porteurs de fruits.