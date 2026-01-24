Afrique: Pureplay Football League - Six matchs au programme, un report à Toliara

La Pureplay Football League poursuit son cours avec la troisième journée prévue ce week-end. Six rencontres figurent au calendrier, mais une affiche a été reportée en raison des conditions climatiques. Ce samedi, le Stade Rabemananjara de Mahajanga sera le théâtre du duel entre Fosa Juniors et Clinique Zanatany.

Le lendemain, le même stade accueillera Tsaramandroso FC face au FC Rouge, une confrontation qui s'annonce disputée. À Antanikatsaka Itaosy, le tenant du titre Elgeco Plus se déplacera pour affronter le COSPN. Une rencontre qui promet de l'intensité, tant les deux formations veulent marquer leur territoire dès ce début de saison. Dans la conférence Sud, Disciples FC, solide leader, recevra l'USCAFOOT avec l'ambition de conforter sa première place. Le Stade Iavoloha sera, quant à lui, le cadre d'un choc attendu entre l'AS Saint Anne et Mama FC, deux équipes en quête de confirmation. À Betongolo, les militaires de la COSFA croiseront le fer avec AJESAIA, une affiche qui suscite également l'intérêt des supporters.

En revanche, le duel de relance entre Antimo Record et CFFA-Andoharanofotsy, prévu ce dimanche 25 janvier au Stade Maître Kira, n'aura pas lieu. Le CFEM a décidé de reporter la rencontre face à la menace de la tempête tropicale Ewetse, rappelant que la sécurité prime sur le spectacle. Cette troisième journée, malgré ce contretemps, s'annonce riche en émotions et en enjeux, confirmant la vitalité du football malgache.