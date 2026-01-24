Madagascar: Agenda culturel

Samedi 24 janvier 2026 : Paulandri au Makay Lounge

« Fiesta viva la vida », c'est une musique haute en couleur que Paulandri compte faire résonner ce soir au Makay Lounge, à Analamahitsy. Paulandri est bien plus qu'un simple groupe musical : c'est une histoire, une passion et une vision, vivant de la magie de la fusion. Mais ce soir, les couleurs latines se mêlent dans un tourbillon d'émotions. Les compositions de Paulandri, aux accents narratifs proches de la comédie musicale, invitent chacun à plonger dans un monde où la joie, la résilience et la lumière brillent, même dans les moments d'ombre. Chaque chanson devient un appel à sourire, à croire en soi et à avancer. Il invite les noctambules à rejoindre cette célébration de la vie, où la musique devient le fil conducteur d'une soirée riche en émotions et en partage.

RAR Project au No Comment Bar

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce soir promet d'être un véritable hommage à des icônes du rock alternatif qui ont marqué des générations. Le No Comment Bar, à Isoraka, accueillera une soirée exceptionnelle orchestrée par le RAR Project, un collectif d'artistes passionnés de rock alternatif. Les artistes rendront hommage à des légendes telles que Nirvana et The Cranberries, plongeant le public dans un univers sonore où les riffs puissants et les mélodies poignantes se mêleront pour créer une expérience mémorable. Le groupe dynamique réunit des talents variés, allant des musiciens aux photographes et graphistes, tous unis par leur amour pour la musique qui fait vibrer les âmes. Parmi les membres actifs de ce collectif, on retrouve des artistes tels que Naday, Hoffman, Ash, Lock, Johary, Ampelagie, Iry, Junior, Andry, Jia et Manga. Chacun d'eux apporte sa touche unique, contribuant à créer une atmosphère riche et diversifiée pour cette soirée inoubliable.

Latin Night au Fara West

Eric Rakotoary, Datita Rabeson, Titi Razakamiadana, Mihaja Rakotoarisoa et Balisoa feront vibrer le Fara West, à Faravohitra, ce soir. Le quintet vous livrera une version pop latino jazz dans un mélange subtil dont ils ont le secret et enchantera l'événement. Latino, ce concert en aura la saveur particulière, requête spéciale pour un anniversaire. L'univers musical d'Eric Rakotoary est vaste, à l'origine rock et pop, puis surfant sur de multiples autres styles, pour s'ancrer plus durablement dans le jazz.

Sous l'influence de Carlos Santana, Tito Puente, Al Jarreau, Stan Getz naît en parallèle une passion pour les rythmes sud-américains. Pour l'occasion, Eric retrouve son cousin Datita Rabeson. Tous les deux seront entourés de leurs compagnons de route aux multiples compétences, qui les suivent toujours sans faillir, leur permettant de partager toutes leurs passions. Ils invitent Balisoa, chanteuse, artiste dans l'âme, qui revient sur scène avec bonheur et une immense envie de partager.

Dimanche 25 janvier 2025 : Ny Avo à la FJKM Ankadindramamy

La FJKM Ankadindramamy vibrera au rythme des mélodies entraînantes du groupe Ny Avo, qui promet de faire vivre aux spectateurs une expérience musicale inoubliable. Ce concert est l'occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir les compositions originales de ce groupe talentueux, connu pour sa capacité à fusionner des sonorités traditionnelles malgaches avec des influences modernes.

Le groupe, composé de musiciens passionnés et créatifs, s'efforce de transmettre des messages d'espoir et de solidarité à travers sa musique. Le concert de demain promet d'être un moment de partage et d'émotion, où les fans pourront chanter et danser sur leurs morceaux préférés.

Rendez-vous un après-midi plein de musique, de joie et de convivialité.