Madagascar: Production - Quatre régions du Sud renforcent leur filière agribusiness

Du 21 au 23 janvier, un dialogue régional s'est tenu à Toliara, réunissant agriculteurs, entrepreneurs, investisseurs et partenaires locaux. L'objectif est d'identifier des solutions concrètes pour renforcer la production et mieux connecter les filières au marché.

Les régions concernées, Atsimo Andrefana, Menabe, Androy et Anosy, disposent d'un fort potentiel agricole et économique. « Les acteurs locaux montrent une forte motivation à se lancer dans l'agribusiness, même si certaines ressources restent encore inexploitées », souligne l'un des organisateurs. La réunion a ainsi permis de mettre en lumière les filières stratégiques telles que la viande rouge, le riz et la noix, ainsi que le coton, le maïs, l'oignon, le manioc, le miel, la baie rose, le piment et le sésame. Ces produits sont déjà cultivés et commercialisés sur le marché local, mais manquent encore de coordination et de soutien.

Pour autant, les défis restent nombreux. Le manque d'eau, le changement climatique, l'accès limité au financement et aux infrastructures, ainsi que la formation technique insuffisante freinent le développement. « La production reste surtout limitée à l'autosuffisance alimentaire et les liens vers la transformation sont encore faibles », note un expert.

Le dialogue a souligné l'importance de renforcer à la fois la production et la transformation afin d'améliorer la qualité et la quantité des produits, de générer de la valeur ajoutée et de créer des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Les participants appellent enfin à une meilleure coordination des filières et à des « systèmes commerciaux transparents et des feuilles de route claires pour chaque filière », afin de relier durablement production, transformation et marché. Comme le résume le slogan du dialogue : « Producteurs prospères pour une consommation alimentaire sûre ».