Madagascar: Ligue des nations africaines - La première phase se joue sur quatre zones

Les Barea A auront un calendrier chargé à partir de 2029. Outre les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Madagascar, comme toutes les autres associations membres de la Confédération africaine de football (CAF), se focalisera également à partir de 2029 sur la Ligue des nations, une compétition d'innovation initiée par l'instance africaine. Cette nouvelle compétition se disputera à fréquence annuelle et remplacera le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), organisé depuis 2009 tous les deux ans.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué que la Ligue des nations africaines impliquerait les cinquante-quatre associations membres de la CAF, organisées en quatre zones régionales. Le format envisagé prévoit une phase de groupes régionale, avec des équipes réparties en quatre zones géographiques. Citons l'Afrique du Nord, la zone Est, la zone Ouest et l'Afrique centrale-australe.

Pour la première phase, les équipes de chaque zone se rencontreraient au sein de leur groupe respectif, durant les fenêtres internationales FIFA des mois de septembre et octobre. Les meilleures nations de chaque groupe se qualifieraient ensuite pour la phase finale, durant la trêve internationale de novembre, où elles s'affronteraient pour le titre de champion de la Ligue des nations africaines.

Tous les ans

La Ligue des nations africaines a été initialement annoncée par le président de la CAF, Patrice Motsepe, le 20 décembre 2025 lors d'une conférence de presse tenue à Rabat, au Maroc, en amont de la récente Coupe d'Afrique des nations qui a pris fin le 18 janvier. Cette annonce faisait suite à la décision du Comité exécutif de la CAF de faire passer la CAN d'un cycle biennal à un cycle quadriennal après l'édition 2028, à l'instar d'autres compétitions continentales comme le Championnat d'Europe et la Copa America.

La Ligue des nations africaines a été créée afin de garantir chaque année aux équipes nationales une compétition continentale de haut niveau, générant ainsi des revenus supplémentaires et de nouvelles opportunités sportives. Son lancement est prévu dans le cadre d'une restructuration majeure du football international africain. Prévue pour être organisée annuellement dès 2029, cette compétition viendra combler le vide laissé par la transformation de la Coupe d'Afrique des nations, qui ne se disputera plus tous les deux ans, notamment les années impaires, mais tous les quatre ans.