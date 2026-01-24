Madagascar: MJS / Fédérations - L'État débloque les fonds selon les priorités

La salle de presse du Palais des Sports de Mahamasina a accueilli, vendredi matin, la réunion trimestrielle entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, les fédérations sportives, le représentant du Comité olympique malgache et les journalistes sportifs.

Cette rencontre stratégique s'inscrit sous le signe de la transparence et de l'efficacité, avec pour ambition de positionner Madagascar sur le devant de la scène internationale via la diplomatie sportive.

Dès l'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a dressé un constat positif sur les relations entre son département et les fédérations. « Depuis notre prise de fonction, nous avons noté une amélioration dans la collaboration », a-t-il déclaré, tout en appelant chaque structure à renforcer la rigueur de sa gestion dans la transparence.

Le ministre a rappelé l'ordre de priorité pour l'engagement des moyens de l'État à l'international, en mettant l'accent sur les athlètes : Jeux olympiques et Jeux olympiques de la jeunesse, championnats du monde, compétitions africaines, puis toutes les épreuves valorisant l'image de Madagascar à l'étranger. « Notre objectif est clair : faire briller Madagascar à travers une véritable diplomatie sportive », a affirmé Alain Désiré Rasambany.

Sur le plan budgétaire, la marge de manoeuvre reste limitée : le ministère dispose actuellement de deux milliards d'ariary pour son fonctionnement, en attendant la loi de finances rectificative. Cette situation rend difficile tout investissement lourd dans les infrastructures, mais n'empêche pas de poursuivre les actions via le partenariat public-privé (3P).

Pour mieux planifier, chaque fédération doit transmettre son plan d'activités avant le 15 février afin de l'aligner avec les ressources disponibles. Le ministère a également annoncé un vaste processus de consultation pour élaborer la politique nationale du sport, avec des concertations régionales avant une synthèse finale à Antananarivo d'ici fin avril, puis une présentation en Conseil des ministres pour la valider.

Les fédérations ont exprimé leurs préoccupations, réclamant des subventions et le remboursement des dépenses déjà engagées. Le directeur général des Sports par intérim a rappelé que toute sortie de fonds doit respecter la procédure et obtenir l'aval du Conseil des ministres.

Alain Désiré Rasambany, dans la poursuite de la logique, prévoit de proposer prochainement des mesures de soutien aux entraîneurs de haut niveau par la proposition de recrutement en Conseil des ministres, pour renforcer l'encadrement et la performance du sport malgache.