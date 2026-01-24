Madagascar: Ambohidahy - Retour à la normale à la HCC

Une journée normale. C'est ce que les Hauts conseillers et le personnel de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) ont vécu depuis jeudi. Après la situation confuse de mercredi, ils ont repris le travail comme si de rien n'était.

« Nous avons repris le travail normalement. Il n'y a rien à signaler jusqu'ici », confie une source au sein de l'institution judiciaire. Mercredi pourtant, la confusion, l'incertitude et les questionnements des membres et du personnel de la Cour constitutionnelle ont tranché avec le calme plat qui y régnait. En allant au travail, ces derniers n'ont pas pu avoir accès à leurs bureaux, ni même à l'enceinte de l'institution.

Le portail de la HCC est resté fermé durant toute la journée de mercredi. La seule explication obtenue est que c'était une mesure prise pour « des raisons de sécurité ». En coulisses, il se chuchotait qu'il s'agirait d'une conséquence d'une réunion tenue par les Hauts conseillers mardi après-midi. « L'éviction du président de la HCC et l'élection d'un nouveau président » aurait été à l'ordre du jour de cette réunion. Que la question aurait été reportée pour mercredi. Un rendez-vous manqué donc à cause de l'épisode du portail fermé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jusqu'à l'heure, personne à Ambohidahy ne dit mot sur le fait si Florent Rakotoarisoa est encore en poste ou non à la présidence de cette institution. « Il n'y a rien de particulier à signaler depuis hier [jeudi]. Encore moins sur ce sujet du remplacement ou non du président », indique une autre source approchée hier à Ambohidahy. À l'allure où vont les choses, la seule manière de savoir s'il y a eu du changement de statut parmi les Hauts conseillers sera de lire la conclusion de la prochaine décision ou du prochain avis qu'ils rendront.