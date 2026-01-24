Madagascar: Affaire Fenohasina - L'enquête s'oriente vers les « sugar daddies »

Le tribunal a décidé d'étendre l'enquête dans l'affaire d'Ambohimalaza (l'anniversaire meurtrier de Fenohasina), a annoncé hier la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, à Anosy, à l'occasion de la rentrée judiciaire. Les « sugar daddies » sont désormais dans le viseur de la justice.

Beaucoup de personnes, qui n'avaient jamais été entendues jusque-là, devront livrer leur version des faits. Selon la ministre, ces témoins oubliés pourraient apporter des éléments essentiels à la compréhension de ce drame. Elle a souligné que seules quatre dépositions figuraient dans le dossier, alors que de nombreuses personnes, surtout parmi les malades, avaient assisté aux événements.

Fanirisoa Ernaivo a rappelé que des rumeurs faisaient état de nourriture et de boissons ayant provoqué des intoxications, sans qu'aucune enquête n'ait été menée sur ce point. Elle a également dénoncé la confiscation, par le précédent régime, des dossiers médicaux des hôpitaux ayant pris en charge les victimes. Le ministère de la Justice a donc demandé que ces établissements soient eux aussi investigués afin de déterminer les causes exactes des décès.

La ministre a enfin évoqué des témoignages faisant état de l'implication de certains « sugar daddies », dont l'un présenté comme ayant livré un véhicule. L'épouse de ce dernier aurait été soupçonnée d'empoisonnement. Pour Fanirisoa Ernaivo, ces pistes méritent toutes d'être explorées. Elle a insisté sur la nécessité de rechercher la vérité plutôt que de se contenter de condamner les trois personnes actuellement détenues. L'objectif, a-t-elle affirmé, est de savoir ce qui a réellement provoqué la mort des victimes et d'identifier les véritables responsables.