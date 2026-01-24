Madagascar: Réforme / Enrôlement biométrique - Démarches administratives simplifiées

L'enrôlement biométrique sera lancé officiellement le 27 janvier, tandis que le déploiement national est prévu d'avril à juin pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Selon Fidèle Rafalimanana, coordinateur national par intérim du projet Prodigy (Projet de Gouvernance Digitale et de l'Identité Malagasy)., cette réforme a pour principal objectif de faciliter l'accès aux droits fondamentaux : reconnaissance juridique, services publics, santé, éducation, inclusion financière et opportunités économiques.

L'objectif est d'atteindre 2 millions de personnes enrôlées à l'échelle nationale, sur la base d'une moyenne estimée à 40 inscriptions par jour, selon les explications fournies par la ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, hier, lors d'une conférence de presse tenue à la Coupole Anosy.

Après cette phase, l'enrôlement se poursuivra comme une activité administrative courante, afin de permettre l'inscription de 12 à 13 millions de citoyens malgaches, y compris ceux qui atteindront ultérieurement l'âge de 18 ans.

L'opération débutera symboliquement par l'enrôlement des plus hautes autorités de l'État, notamment le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Elle sera ensuite poursuivie dans le district d'Atsimondrano, avant d'être étendue progressivement à l'ensemble du territoire national.

Au coeur de cette réforme figure l'attribution d'un Numéro d'Identification Unique (NUI) à chaque citoyen. Ce numéro constituera la base de l'identité légale et permettra d'éliminer définitivement les doublons, les erreurs d'enregistrement et les fraudes documentaires qui fragilisaient l'ancien système.

La mise en place d'une base de données nationale biométrique, gérée conformément à des normes strictes de sécurité et au cadre légal, permettra à l'État d'élaborer des politiques publiques fondées sur des données fiables, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'aménagement du territoire.

Pour la mise en oeuvre du projet à l'échelle nationale, 2 500 kits biométriques seront déployés dans 1 729 centres d'enrôlement, principalement au niveau des circonscriptions administratives. Ces centres fonctionneront six jours sur sept.

Cette réforme de l'état civil et de l'identité s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique. À travers le principe « Izaho Tokana » - une personne, une identité unique - l'État ambitionne de bâtir un système de gouvernance plus équitable, plus efficace et inclusif, au service du développement durable et de la cohésion nationale.