Madagascar: Mercy Ships - Des consultations gratuites au mois de février

L'Organisation non gouvernementale (ONG) humanitaire Mercy Ships affirme son retour à Madagascar pour l'année 2026.

Selon un communiqué publié hier sur sa page Facebook, elle organisera des consultations médicales gratuites du 2 au 20 février dans plusieurs régions, en collaboration avec le ministère de la Santé publique. « Cette initiative vise à identifier des patients pouvant bénéficier d'interventions chirurgicales gratuites à bord du navire-hôpital », indique une source avisée, hier.

Les consultations s'effectueront dans plusieurs centres hospitaliers à travers le pays, notamment au Centre hospitalier universitaire (CHU) Analakininina pour Toamasina, au CHU Andohatapenaka pour Antananarivo, au CHU Antanambao pour Toliara, au Centre hospitalier de référence régional (CHRR) Ambositra, au CHRR Tambohobe pour Fianarantsoa, au Centre hospitalier de référence du district (CHRD) Miandrivazo, au CHRD Maroantsetra pour Analanjirofo, au CHRR Philibert Tsiranana pour Tolagnaro, au CHRD Betroka, au CHRD Moramanga, au Bloc administratif Ambilobe et au CHRD Marovoay.

Ces consultations permettront de dépister et d'évaluer des patients présentant des pathologies nécessitant une prise en charge chirurgicale, telles que les tumeurs ou masses au niveau du visage ou du corps, les fentes labiales ou palatines, les hernies et les cataractes.

L'accueil des patients se fera chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 6 heures du matin. Mercy Ships souligne que les prestations sont entièrement gratuites.

À travers cette campagne, Mercy Ships et le ministère de la Santé publique entendent offrir une chance d'accès aux soins spécialisés à des milliers de personnes, souvent privées de solutions médicales adaptées, et contribuer ainsi à l'amélioration durable de la santé publique à Madagascar.