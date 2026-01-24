Madagascar: Football / PFL 3e journée - Disciples FC veut poursuivre son sans-faute à domicile

Sept matchs sur les huit figurant dans le calendrier de la troisième journée de la phase de conférences de la Pure Play Football League auront lieu ce week-end.

Disciples FC jouera son premier match à domicile dimanche et recevra Uscafoot au stade Vélodrome d'Antsirabe. L'équipe de Vakinankaratra avait réalisé un parcours sans faute après sa victoire contre Mama FC (1-0), puis Antimo Record (2-1).

Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto caracolent en position de leader de la conférence Sud, crédités de 6 points. AS Sainte-Anne et Elgeco Plus le talonnent avec un cumul de 4 points chacun. AS Sainte-Anne accueillera Mama FC dimanche à Iavoloha, tandis que l'équipe du By Pass fera, pour sa part, le déplacement à Bemasoandro pour affronter le COSPN.

Tsaramandroso FFC occupe de son côté la première place provisoire de la conférence Nord, créditée de 4 unités. L'équipe majungaise accueillera FC Rouge dimanche au stade Rabemananjara. Son dauphin, l'autre équipe du Boeny, Fosa Juniors, jouera de son côté à domicile contre Clinique Zanatany du Sofia samedi. Le match entre Antimo Record et CFFA, prévu à Toliara dimanche, a été reporté ultérieurement en raison des intempéries qui ont touché la région cette semaine.