Madagascar: Football / PFL 3e journée - Disciples FC veut poursuivre son sans-faute à domicile

24 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Sept matchs sur les huit figurant dans le calendrier de la troisième journée de la phase de conférences de la Pure Play Football League auront lieu ce week-end.

Disciples FC jouera son premier match à domicile dimanche et recevra Uscafoot au stade Vélodrome d'Antsirabe. L'équipe de Vakinankaratra avait réalisé un parcours sans faute après sa victoire contre Mama FC (1-0), puis Antimo Record (2-1).

Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto caracolent en position de leader de la conférence Sud, crédités de 6 points. AS Sainte-Anne et Elgeco Plus le talonnent avec un cumul de 4 points chacun. AS Sainte-Anne accueillera Mama FC dimanche à Iavoloha, tandis que l'équipe du By Pass fera, pour sa part, le déplacement à Bemasoandro pour affronter le COSPN.

Tsaramandroso FFC occupe de son côté la première place provisoire de la conférence Nord, créditée de 4 unités. L'équipe majungaise accueillera FC Rouge dimanche au stade Rabemananjara. Son dauphin, l'autre équipe du Boeny, Fosa Juniors, jouera de son côté à domicile contre Clinique Zanatany du Sofia samedi. Le match entre Antimo Record et CFFA, prévu à Toliara dimanche, a été reporté ultérieurement en raison des intempéries qui ont touché la région cette semaine.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.