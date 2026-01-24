Ile Maurice: Le couple Chokupermal reste sous les verrous

Dans une affaire qui secoue une nouvelle fois, Priscilla et Harry Saminaden Chokupermal ont été placés en détention policière pour de lourds soupçons de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, selon les enquêtes conduites par l'Anti-Money Laundering Unit du Central Crime Investigation Division.

En début de semaine, les autorités ont procédé à l'arrestation de Priscilla Chokupermal, poursuivant ainsi l'enquête ouverte après l'arrestation, le mois dernier, par la Financial Crimes Commission (FCC) de son époux dans le cadre d'une affaire de fraude et de gestion illicite de fonds.

Sont retenues contre Priscilla Chokupermal les charges de vols et détournement de fonds d'un montant supérieur à Rs 16 millions au détriment de deux sociétés pour lesquelles elle aurait travaillé en tant que comptable entre février 2018 et septembre 2022, selon le dossier d'accusation. Traduite devant le tribunal de Port-Louis, mardi dernier, elle répondait à deux chefs d'accusation de vol alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Le couple est maintenu en détention après que les enquêteurs ont objecté à leur remise en liberté.

Harry Saminaden Chokupermal avait déjà été arrêté précédemment dans le cadre de la même affaire par l'Anti-Money Laundering Unit. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de Rs 1,9 million de la société qui l'employait en percevant des sommes bien supérieures à son salaire de base de Rs 50 000 grâce à des mécanismes frauduleux présumés, dont son épouse serait également complice.

Ce n'est pas la première fois que le couple est au centre d'un dossier judiciaire pour des faits de nature financière. En décembre dernier, la FCC les avait déjà interpellés dans une enquête de blanchiment d'argent liée à un détournement estimé à Rs 20 millions, laissant présumer des liens avec un réseau plus vaste de fraude et de gestion illégale. Alors que les procédures judiciaires suivent leur cours, les enquêteurs rassemblent les éléments de preuve qui pourraient éclairer davantage l'étendue des allégations de criminalité financière.