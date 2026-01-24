Ile Maurice: Après le jugement, les autorités sollicitées pour la réintégration des employés

Dans un jugement rendu le vendredi 23 janvier, la Cour suprême a examiné le cas de 575 des 1 463 travailleurs licenciés par la Local Government Service Commission (LGSC) le 16 mai 2025. Ces employés, répartis dans différentes mairies et conseils de district, avaient contesté leur licenciement par voie de révision judiciaire.

La Cour suprême a rejeté la demande de révision judiciaire, confirmant ainsi la légalité de la résiliation de leurs contrats. Dans son raisonnement, la Cour a précisé que ces employés n'avaient commis aucune faute et que leur licenciement n'était pas disciplinaire, mais reposait sur l'illégalité de leur nomination. À la suite de ce jugement, Me Roshi Bhadain a rencontré ses clients, aujourd'hui 24 janvier, pour discuter de la marche à suivre. Lors de cette rencontre, plusieurs questions et suggestions ont été abordées. Il a ainsi été décidé, en accord avec tous les clients, qu'une lettre sera adressée le lundi 26 janvier, au bureau de l'Attorney General, au ministère des Collectivités locales et à la LGSC. Cette lettre demandera, au regard des observations de la Cour suprême qui a constaté l'absence de faute des employés, si les 575 personnes seront reprises dans le cadre des nouveaux exercices de recrutement.

Un délai sera accordé aux destinataires pour fournir une réponse, tout en tenant compte du fait que la loi prévoit 21 jours pour faire appel du jugement. «Cette démarche vise à donner au gouvernement et à la LGSC l'opportunité de se prononcer sur la reprise de ces employés. Si ces derniers sont réintégrés, il n'y aura alors aucune raison de faire appel», a déclaré Me Bhadain.