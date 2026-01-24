Ile Maurice: Canne de combat - Mathieu Visenjoue en action à Paris ce week-end

Le canniste mauricien Mathieu Visenjoue est annoncé parmi les participants des «Titis Parisiens 2026», compétition de canne de combat prévue du 24 au 25 janvier 2026 au Gymnase Léo Lagrange, dans le 12e arrondissement de Paris.

Organisée par l'Association Culturelle et Sportive «Canne et Dragons», cette édition rassemble des tireurs venus de plusieurs pays, avec des combats programmés chaque jour de 12 h à 21 h (heure de Maurice). Cela dit, les Titis Parisiens sont une compétition annuelle qui constitue un rendez-vous important pour la discipline, encore émergente mais en pleine expansion, et qui permet aux participants de se mesurer à des adversaires variés tout en découvrant les codes et techniques de la canne de combat.

L'événement se déroule chaque début d'année. Il réunit des tireurs venus d'horizons variés autour de la discipline. Lors de l'édition 2025, plusieurs dizaines d'équipes et de compétiteurs se sont affrontés dans une atmosphère à la fois compétitive et conviviale, avec des catégories ouvertes à tous les niveaux.

Pour rappel, la canne de combat, discipline pratiquée par Mathieu Visenjoue, fait partie des disciplines assimilées de la boxe française savate, partageant rigueur, technicité et exigences sportives. Le Mauricien s'est déjà illustré sur la scène internationale. En juillet 2024, il a remporté le titre de champion du monde de canne de combat en fauteuil lors des Championnats du monde à Prague. Il a également décroché deux médailles de bronze, l'une en équipe mixte et l'autre lors de la Coupe du monde masculine des clubs.

Licencié au club Northern Warriors Savate Boxing & Martial Arts à Terre-Rouge, Mathieu Visenjoue est également juge-arbitre international pour la boxe française savate qualifié. Il est aussi fondateur du Stars Club à Rose-Hill, où il contribue à la formation de jeunes pratiquants et à la promotion de la canne de combat à Maurice.

La participation aux «Titis Parisiens 2026» représente une nouvelle étape dans le parcours de Mathieu Visenjoue, offrant l'occasion de poursuivre sa présence sur la scène internationale tout en mettant en lumière la canne de combat mauricienne.