Ile Maurice: Santa Thacoor-Brizmohun, la mère de Veena Ramgoolam, est décédée

La mère de Veena Ramgoolam et la belle-mère du Premier ministre, Mme Dhoorpathee (Santa) Brizmohun, née Thacoor, âgée de 87 ans, est décédée aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Discrète dans l'espace public, Mme Thacoor-Brizmohun a pu compter jusqu'au bout sur le soutien de ses proches, présents en permanence à son chevet.

La dépouille sera exposée chez Elie Sons à partir de 18 heures aujourd'hui, et la crémation aura lieu demain à 14 heures au cimetière de Bigara.

L'express présente ses plus vives sympathies au couple premier ministériel ainsi qu'à l'ensemble des proches touchés par ce deuil.