Ile Maurice: L'arrestation d'un enfant de 5 ans et de son père par la police de l'immigration suscite la polémique

À Minneapolis (États-Unis), l'arrestation d'un enfant de cinq ans, interpellé avec son père par la police de l'immigration, suscite la polémique.

L'enfant n'en mène pas large. Il doit monter dans la voiture de l'ICE, la police de l'immigration américaine(Nouvelle fenêtre). Il n'a que cinq ans, un bonnet bleu, orné de deux oreilles de lapin. Sur une autre photo, l'un des policiers est derrière lui. L'enfant est prié de sonner chez lui. Selon plusieurs sources, il est alors utilisé comme un appât pour voir qui se trouve dans la maison. Quelques minutes auparavant, il a été sorti de la voiture de son père, alors qu'ils rentraient ensemble de l'école maternelle. Selon le vice-président américain, c'est parce que ce père a pris la fuite que la police se serait résignée à arrêter l'enfant. «Eh bien que devaient-ils faire ? Laisser un enfant de 5 ans mourir de froid ?», questionne J.D. Vance, vice-président des États-Unis.

«Cette famille ne cherchait pas à échapper à l'ICE»*

Le père a bien été arrêté lui aussi et il est en centre de détention au Texas avec son fils. La photo de l'enfant au bonnet a beaucoup ému et est largement partagée sur les réseaux sociaux, d'autant que ses parents, contrairement à ce que disent les autorités, seraient en situation régulière. «Le jeune garçon, Liam et son père, qui ont été interpellés hier, ont des documents en règle. Je les ai vus de mes propres yeux lorsque je me suis rendu à leur domicile», indique Zena Stenvik, responsable du district scolaire. «Cette famille ne cherchait pas à échapper à l'ICE. Elle respectait toutes les procédures pour sa demande d'asile. Elle se présentait à toutes les audiences», explique Marc Prokosth, avocat de la famille Ramos.

Une nouvelle illustration d'une campagne d'arrestation et d'expulsion massive. Elle est menée par l'administration Trump dans le Minnesota mais aussi dans tout le reste du pays.