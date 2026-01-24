Ile Maurice: Décès d'un motocycliste après 33 jours d'hospitalisation

Un homme de 35 ans est décédé le vendredi 23 janvier 2026, vers 17 heures, alors qu'il était hospitalisé à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru. Il avait été admis le 22 décembre 2025 à la suite d'un grave accident de la route.

La victime, un peintre habitant Ville Noire, à Mahébourg, avait été grièvement blessée lors d'une collision survenue le lundi 22 décembre 2025, vers 12 h 55 dans la localité. L'accident impliquait une voiture taxi et une motocyclette.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture, une Toyota conduite par un chauffeur de taxi âgé de 58 ans et résidant à Mahébourg, est entrée en collision avec la motocyclette de couleur noire pilotée par la victime. Le conducteur du taxi a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il est également le propriétaire enregistré du véhicule. Les informations disponibles indiquent que la motocyclette n'était pas enregistrée auprès de la National Land Transport Authority (NLTA).

Le motocycliste a succombé à ses blessures après 33 jours de lutte pour sa survie. Une autopsie a été pratiquée aujourd'hui, le samedi 24 janvier 2026 afin de déterminer la cause exacte du décès. Une enquête policière est en cours.