Ile Maurice: Tristan Hardy - The rising star !

C'est indéniablement l'étoile montante du cyclisme mauricien. Tristan Hardy a démontré tout au long de l'année 2025 un immense potentiel.

Le jeune homme a signé des performances de référence dans des courses de très haut niveau chez les U19, sous les couleurs de la Team 31 Specialized en France. L'express lui a, en toute logique, décerné le titre de Sportif du mois de novembre 2025 à la suite de sa superbe médaille d'or en contre-la-montre individuel aux Championnats d'Afrique disputés au Kenya (19-23 novembre). Une performance venue couronner une saison particulièrement aboutie pour un coureur dont on attend beaucoup dans les années à venir.

Cette distinction récompense une année construite avec rigueur, consta023.6nce et ambition. En 2025, Tristan Hardy a franchi plusieurs paliers importants, confirmant son statut de leader chez les juniors mauriciens tout en s'affirmant progressivement sur la scène internationale.

Le champion d'Afrique junior du contre-la-montre individuel dégustant un Malta Guinness après avoir reçu son trophée.

Sur le plan national, le jeune Mauricien s'est d'abord illustré en dominant la catégorie U19. Sa régularité et sa maîtrise lui ont permis de décrocher, en juin, les titres de champion de Maurice sur route et en contre-la-montre, deux maillots symboles de sa polyvalence et de sa maturité tactique. Ces succès ont servi de tremplin vers un calendrier international particulièrement relevé.

Engagé en France avec la Team 31 Specialized, Tristan Hardy s'est ensuite frotté à l'exigence du très haut niveau junior européen. Dès le mois de juillet (10-14), il a pris part à l'Ain Bugey Valromey Tour, considéré comme le «Tour de France des jeunes». Au terme des cinq étapes de cette 37e édition, le Mauricien a livré une prestation très encourageante, se classant 24e du classement général final, à 8 minutes et 42 secondes du Danois Noah Lindholm Møller Andersen, vainqueur de l'épreuve.

Dans la continuité, il a confirmé sa progression en se classant troisième de la SportBreizh Juniors (UCI) du 18 au 20 juillet, une course très relevée également. Capable de tenir la distance face à une concurrence dense et de très haut niveau, Hardy a montré qu'il pouvait rivaliser avec l'élite internationale.

Le mois d'août a marqué une nouvelle étape dans son ascension. Les 16 et 17 août, il s'est distingué sur la Ronde des Vallées en remportant le classement du meilleur grimpeur, démontrant toute l'étendue de ses qualités en montagne. Une semaine plus tard, les 23 et 24 août, il a signé l'un des plus beaux succès de sa jeune carrière en s'imposant au classement général du Tour U19 Causses Aigoual Cévennes & Pays de Sommières, marchant sur les traces de coureurs réputés passés par cette épreuve. Solide sur l'ensemble des étapes, intelligent dans sa gestion de course et efficace dans l'effort solitaire, il a prouvé sa capacité à construire une victoire sur plusieurs jours.

Tristan Hardy ici en action lors de la course en ligne junior des Championnats du monde au Rwanda.

Dans la foulée, Tristan Hardy a encore marqué les esprits en décrochant une 4e place de prestige au Grand Prix de Plouay Juniors, terminant dans le même temps que le podium face à l'élite mondiale de sa catégorie, grâce à son panache et son audace. Fin septembre, il a aussi bien figuré aux Championnats du monde au Rwanda s'offrant une 30e place au contre-la-montre individuel sur 85 participants.

Le coureur posant ici avec son maillot jaune après avoir remporté le classement général du Tour U19 Causses Aigoual Cévennes & Pays de Sommières en France.

La fin de saison a logiquement été marquée par les Championnats d'Afrique au Kenya, où le jeune Mauricien a confirmé toute l'étendue de son potentiel. Sa médaille d'or en contre-la-montre individuel, remportée avec autorité, a constitué l'apothéose d'une année dense et exigeante, tout en illustrant sa progression constante dans l'exercice du chrono. «J'ai fait une très bonne course. Au réveil le matin, je ne me sentais pas très bien, mais dès que je suis monté sur le vélo, j'ai senti que j'étais dans un bon jour. J'ai fait un bon échauffement et je suis parti dans un bon rythme et j'ai gardé ce rythme-là jusqu'à la fin. Je suis très content», nous avait confié le coureur juste après sa consécration.

Tristan Hardy juste après avoir reçu sa médaille d'or du contre-la-montre individuel junior des Championnats d'Afrique au Kenya. Il est encadré de ses dauphins, l'Érythréen Nahom Efriem (à g.) et le Sud-Africain Dean Woolley.

Désormais, Tristan Hardy n'est plus seulement un espoir du cyclisme mauricien. À seulement 17 ans, il s'impose clairement comme un acteur crédible du peloton junior international, capable de performer sur tous les terrains et de porter haut les couleurs nationales. Les bases sont solidement posées et l'avenir s'annonce des plus prometteurs.