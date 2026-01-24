Ile Maurice: Il vole une caméra et se filme en train d'acheter de la drogue

🔴La brigade antidrogue a identifié les maisons concernées par les deals

Depuis le 19 janvier, une vidéo virale circule sur les réseaux sociaux. Elle montre un homme circulant à moto, effectuant plusieurs arrêts devant différentes maisons d'un faubourg de la capitale afin de s'y procurer de la drogue. Des images qui suscitent indignation et inquiétude.

Dans l'une des séquences, deux hommes à moto s'arrêtent devant une maison peinte en bleu. Le conducteur lance distinctement: «Enn trwa san pike», expression du milieu pour désigner une dose d'héroïne d'une valeur de Rs 300. Une personne leur remet ensuite la marchandise. Quelques mètres plus loin, le passager descend, tandis que le motocycliste poursuit sa route. Il s'arrête de nouveau, échange brièvement avec un autre individu, puis repart. La vidéo montre ensuite le même homme s'immobilisant devant un portail gris. Cette fois, il demande* «enn lamwatie»*, juste avant la fin de l'enregistrement.

«Enn trwa san pike»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un autre extrait, le motocycliste est accompagné d'un ami. Arrivé devant ce qui est présenté comme un «service provider», il répète : «Enn trwa san pike». Son compagnon tente alors de négocier : «To pa kapav met Rs 200 ?» laissant entendre qu'il s'agit cette fois de drogue synthétique. Ce qu'il refuse catégoriquement. La discussion suggère également qu'ils envisagent de se cotiser pour acheter la dose. Le motocycliste reprend ensuite sa route vers une seconde maison, puis un peu plus loin encore, où il demande, à une personne du nom de Eshan, «lamwatie».

Selon les informations recueillies, ces images auraient été filmées avec une caméra volée. L'homme filmé aurait trouvé l'appareil, l'aurait utilisé pendant un certain temps, avant de tenter de le revendre sur Facebook.

Un tuyau, une descente

Le propriétaire de la caméra, un habitant de Port-Louis prénommé Abou, a reconnu son appareil en découvrant l'annonce en ligne. Il a alors contacté le vendeur, se faisant passer pour un acheteur intéressé, et lui a proposé la somme de Rs 4 000, tout en organisant un rendez-vous dans le but de récupérer son bien. C'est à cette occasion qu'il aurait découvert le contenu de la caméra, dont une vidéo compromettante montrant l'homme en train d'acheter de la drogue. Après avoir récupéré l'appareil, Abou aurait décidé de rendre publiques certaines séquences sur les réseaux sociaux, affirmant vouloir sensibiliser la population à l'ampleur du trafic de stupéfiants dans les quartiers. Sollicitée à ce sujet, le Police Press Office indique avoir pris connaissance des images et confirme qu'une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées et de vérifier l'authenticité des faits montrés. L'Anti-Drug and Smuggling Unit affirme, pour sa part, avoir déjà identifié les lieux concernés et prévoit une opération.