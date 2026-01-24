Congo-Brazzaville: Julienne et le secret de l'Entrepreneuriat, récit d'apprentissage en musique

Disponible à partir de lundi 26 janvier, Dimitri M'Foumou-Titi lance "Julienne et le secret de l'Entrepreneuriat" sur un support musical, album de 12 titres, où paroles et musique sont utilisées en vue d'éveiller l'esprit d'initiative

Après la publication du livre, Dimitri M'Foumou-Titi vulgarise "Julienne et le secret de l'Entrepreneuriat " sous la forme d'une mélodie, vecteur de la transmission de valeurs entre père-fils et mère-fille. Par cet album, l'auteur compte permettre, tant aux parents qu'aux enfants, d'apprendre ensemble en chanson, et d'inspirer par l'action, jusqu'à vulgariser l'idée de l'entrepreneuriat. Les textes sont écrits en vue de véhiculer et transmettre les valeurs, l'audace, la bienveillance et le goût d'entreprendre.

« Julienne et le secret de l'Entrepreneuriat , est un voyage entre apprentissage, émotions et engagement, pour inspirer petits et grands à croire en leur potentiel et à contribuer positivement à leur communauté », explique l'auteur, qui s'est interrogé de savoir si le moment n'était pas venu pour que chacune et chacun puisse entreprendre, adultes et enfants s'imprégnant des textes en écoutant et réécoutant en famille une même musique inspirante.

Et d'ajouter que : « l'entrepreneuriat, c'est comme cultiver la terre. On y met la patience, une vision et on sait que ce que l'on sème aujourd'hui, on le récoltera demain ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Julienne et le secret de l'Entrepreneuriat " a été conçu en respect de quatre Objectifs de Développement Durable, à savoir, ODD 4, Éducation de qualité ; ODD 5, Égalité des genres ; ODD 8, Travail décent et croissance ; ODD 10, Réduction des inégalités.

Séance de dédicaces et d'échanges

Samedi 7 février 2026, 14h00 - 17h00

Lycée Lucas de Nehou,

4 Rue des Feuillantines, 75005 Paris

Pour s'inscrire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftw-jAP8TrWFHB9A7J-kJm7Fdq5DUk...