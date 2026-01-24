Congo-Brazzaville: Election présidentielle - La période de dépôt de candidature fixée du 29 janvier au 12 février 2026

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a, dans un arrêté rendu public le 23 janvier à Brazzaville, fixé la période de dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle, du 29 janvier au 12 février 2026.

L'élection présidentielle se déroulera le 12 mars pour le vote anticipé de la force publique et le 15 mars pour le vote général. Pour ce faire, les potentiels candidats disposent de deux semaines à compter du 29 janvier pour déposer leurs dossiers à la Direction générale des affaires électorales (DGAE).

« Tout candidat à l'élection du président de la République fait une déclaration de candidature légalisée en quatre exemplaires », a précisé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

En effet, parmi les pièces à fournir, il y a la déclaration de moralité fiscale, un récépissé de versement au trésor public d'un cautionnement de 25 000 000 FCFA, non-remboursable, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés par la Cour constitutionnelle, un spécimen de signature et un casier judiciaire, volet n°2.