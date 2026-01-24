Congo-Brazzaville: Économie forestière - De meilleures performances attendues en 2026

La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a fixé les grandes orientations du secteur pour l'année 2026, le 22 janvier à Brazzaville, lors d'une rencontre avec ses collaborateurs. Au coeur de cette feuille de route figurent la digitalisation, l'efficacité dans le recouvrement des recettes forestières et la lutte contre le laxisme administratif.

S'exprimant devant les cadres et responsables de son département ministériel, Rosalie Matondo a rappelé les instructions du président de la République visant à garantir, sécuriser et accroître les ressources de l'État. Parmi les leviers identifiés figurent la digitalisation des procédures de recouvrement et, surtout, la maximisation des recettes forestières prévues dans la loi de finances 2026. Dans cette optique, la ministre a invité ses collaborateurs à davantage d'engagement, de rigueur et de professionnalisme. « L'année 2026 exige cohésion, détermination et abnégation », a-t-elle insisté.

La première action prioritaire envisagée concerne la mise en service « définitive » du système informatique de vérification de la légalité forestière. L'inspecteur général a été instruit de finaliser le déploiement de tous les modules restants et d'assurer leur interconnexion avec les autres systèmes financiers de l'État, ainsi que la connectivité des directions départementales.

Au sujet du recouvrement des arriérés de taxes dues par les sociétés forestières, la ministre a qualifié la situation de « catastrophique », dénonçant la complaisance de certains responsables locaux à l'égard d'entreprises qui poursuivent leurs activités sans s'acquitter de leurs obligations fiscales.

Selon elle, le gouvernement entend également accélérer l'implémentation du mécanisme de partage de production de grumes. Une réforme qui passe par la finalisation de l'étude sur la future société nationale de bois, la formation des professionnels du secteur, l'analyse des statistiques de production des cinq dernières années, la publication des textes d'application et la signature de contrats de partage avec l'ensemble des sociétés forestières. Dans cette optique, un projet de loi portant création de la structure chargée de gérer la part de grumes de l'État sera transmis au Parlement.

Sur le plan environnemental, la ministre a annoncé la préparation, cette année 2026, du lancement national et international de la Décennie des Nations unies pour l'afforestation et le reboisement, prévue en 2027. Le Programme national d'afforestation et de reboisement devra collaborer avec les agences onusiennes afin de finaliser la stratégie mondiale, organiser une conférence nationale itinérante et déployer le programme Pro-Jeunes dans les quinze départements du pays.

En vu de promouvoir et valoriser les produits forestiers ligneux et non ligneux, à travers des expositions d'échantillons de bois, de produits finis et des initiatives liées aux plantations forestières, à l'agroforesterie et à la domestication de la faune sauvage, elle a annoncé la participation de son ministère la première édition de la Foire agricole du Congo, prévue le 5 février.