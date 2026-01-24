La cérémonie de dédicace du livre de Maké Dangnokho, préfacé par Thialy Faye, président de l'ITIE Sénégal, s'est tenue hier, vendredi 23 janvier 2026, à la Maison de la Presse Babacar Touré, en présence d'un public nombreux composé d'amis, de collègues, d'acteurs du secteur extractif, de journalistes et de citoyens engagés.

Intitulé « Exploitation minière et communautés locales : le cas PMC à Mankou », l'ouvrage se veut bien plus qu'une production scientifique ou journalistique. Selon son auteur, il s'agit avant tout d'une voix donnée aux populations de l'Est du Sénégal, notamment celles de Tambacounda et Kédougou, directement impactées par l'exploitation minière. Maké Dangnokho a présenté son livre comme une invitation à réfléchir sur les conditions dans lesquelles l'exploitation des ressources naturelles peut concilier développement économique, respect des droits humains et protection de l'environnement.

S'appuyant sur plusieurs années d'enquête de terrain et l'étude de cas de PMC à Mankou, l'auteur met en lumière les réalités vécues par les communautés locales, leurs attentes en matière de santé, d'éducation, d'emploi et d'environnement, mais aussi les responsabilités partagées entre l'État, les entreprises minières et les populations. L'ouvrage se présente ainsi comme un plaidoyer fort pour que les communautés bénéficient réellement des retombées économiques de l'exploitation minière, dans une logique de développement inclusif et durable.

Représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Dr Ousmane Cissé, directeur des Mines, a salué la pertinence du travail de Maké Dangnokho, qu'il a qualifié de contribution majeure au débat public sur la gouvernance du secteur extractif. Dans son intervention, il a rappelé que les ressources naturelles appartiennent au peuple, s'appuyant sur l'article 25 de la Constitution sénégalaise, qui encadre leur exploitation autour de quatre principes fondamentaux : la transparence, la protection de l'environnement, le bien-être des populations et la croissance économique.

Pour Dr Ousmane Cissé, l'exploitation minière est un levier stratégique de développement, à condition qu'elle soit bien gérée. « Les ressources naturelles ne sont ni une bénédiction ni une malédiction en soi », a-t-il souligné, précisant qu'elles deviennent une bénédiction lorsqu'elles améliorent les conditions de vie des populations, mais une malédiction lorsqu'elles sont mal gouvernées, au détriment de la santé, de l'éducation et d'un environnement décent pour les riverains.

Il a insisté sur le fait que les populations locales, premières impactées par les activités minières, doivent être au coeur des décisions, notamment à travers le contenu local, l'emploi des jeunes, la formation, et la prise en charge des préoccupations sociales et environnementales. Une vision en parfaite cohérence avec la démarche de l'auteur, qui milite pour une exploitation minière respectueuse de la dignité humaine et de l'identité des territoires.

La rencontre a également été marquée par des témoignages et des échanges nourris, traduisant l'intérêt croissant du public pour les enjeux liés à la gouvernance des ressources naturelles. À travers ce livre, Maké Dangnokho contribue à éclairer les consciences, à nourrir le débat citoyen et à rappeler que le développement minier n'a de sens que s'il élève durablement la vie des populations locales.