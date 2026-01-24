Sénégal: 50 ans de carrière musicale - Un colloque explore l'oeuvre de l'artiste Souleymane Faye

Un colloque international s'est ouvert vendredi 23 janvier 2026 à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF) pour rendre hommage à l'artiste sénégalais Souleymane Faye. Placée sous le thème « 50 ans de création : entre musique et société », cette rencontre scientifique est organisée par le Groupe de recherche sur les expressions culturelles et contemporaines (GRECC) de la FASTEF, à l'occasion de la célébration de son cinquantenaire.

Pendant deux jours, universitaires, chercheurs, artistes et acteurs culturels croisent leurs regards pour analyser une oeuvre musicale dense, engagée et profondément ancrée dans l'histoire sociale et politique du Sénégal. À travers des panels pluridisciplinaires musique, linguistique, sociologie, anthropologie, philosophie, sciences politiques et didactique le colloque entend montrer que la musique de Souleymane Faye dépasse largement le cadre du divertissement pour devenir un véritable espace de production de sens et de savoirs.

Coordonnateur du GRECC et assesseur à la FASTEF, le Pr Mamadou Dramé a souligné la portée intellectuelle de l'initiative. Selon lui, « la musique n'est pas seulement une question de mélodies, elle est aussi portée par des textes intelligents et profondément réfléchis ». Il a insisté sur la nécessité, dans le cadre de la refondation des curricula, de valoriser les artistes comme des intellectuels à part entière. Pour le Pr Dramé, les cinquante années de présence de Souleymane Faye sur les scènes nationale et internationale, la richesse de ses albums et la profondeur philosophique de ses textes justifient pleinement que son oeuvre soit étudiée à l'université. « Chanter, c'est aussi éduquer », a-t-il rappelé, mettant en avant les valeurs sociales, historiques et linguistiques véhiculées par l'artiste, souvent perçu comme iconoclaste et rebelle.

Représentant le gouvernement, le Pr Bacary Sarr, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, a salué une oeuvre « à la croisée de la tradition et de la modernité, du verbe et du son ». Il a insisté sur l'esthétique engagée de Souleymane Faye, porteuse de sens, d'éthique et de vision. Sa musique, critique et parfois dérangeante, interroge la marginalité, la morale sociale et les contradictions contemporaines, faisant de l'artiste un « veilleur » et un « philosophe populaire ». Pour le Secrétaire d'État, ce colloque participe à la valorisation des langues nationales, à la transmission intergénérationnelle et à la reconnaissance de l'artiste comme acteur central de la société et producteur de savoirs.

Au nom du Recteur de l'UCAD, le Pr Babacar Mbaye a, pour sa part, rappelé la mission humaniste et scientifique de l'université. « En célébrant ces 50 années de création, nous n'interrogeons pas seulement un artiste, mais une oeuvre, une parole, une société et une éthique », a-t-il déclaré. Il a souligné que les arts constituent une véritable matrice intellectuelle et que l'oeuvre de Souleymane Faye, par son engagement social, sa richesse linguistique et sa puissance symbolique, s'impose comme un objet scientifique majeur.

À travers ce colloque, la FASTEF et ses partenaires réaffirment leur volonté de bâtir des ponts durables entre savoirs académiques et savoirs culturels. L'hommage rendu à Souleymane Faye apparaît ainsi comme une reconnaissance méritée d'un demi-siècle de création musicale, mais aussi comme une invitation à mieux comprendre la société sénégalaise à travers la voix de l'un de ses artistes les plus emblématiques.