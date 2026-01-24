Sénégal: Souveraineté alimentaire et industrialisation - oléaginlux - le Sénégal change d'échelle industrielle

Le Sénégal renforce ses capacités industrielles avec la mise en service prochaine d'une raffinerie d'huiles alimentaires d'une capacité de 600 tonnes par jour, représentant un investissement de 60 milliards de francs CFA. Implantée à Sendou, dans le département de Rufisque, cette unité portée par le groupe Mavamar Industries s'inscrit dans la politique nationale de sécurité et de souveraineté alimentaires, en visant la réduction des importations, la promotion de la transformation locale et la création d'emplois. Son directeur général, M. Souleymane Ndoye et sa délégation ont été reçus hier vendredi par le Chef de l'Etat.

L'implantation d'infrastructures industrielles dédiées au raffinage des huiles alimentaires connaît une évolution. Elle s'inscrit dans une volonté de renforcer la transformation locale des produits agricoles, de réduire la dépendance aux importations et de consolider les chaînes de valeur oléagineuses, longtemps fragilisées par une faible intégration industrielle

Longtemps dominée par des huileries centrées sur l'arachide, l'industrie sénégalaise des huiles végétales entre dans une phase de recomposition marquée par l'émergence d'unités modernes de grande capacité. Cette évolution traduit un changement d'échelle, tant en matière d'investissements que d'ambitions industrielles, avec pour horizon une meilleure couverture des besoins nationaux et une insertion plus affirmée dans les marchés régionaux.

Sendou, symbole d'une nouvelle phase industrielle

Parmi les projets de cette mutation, figure la raffinerie implantée à Sendou, dont l'inauguration officielle est annoncée comme imminente. Ce projet, porté par le groupe Mavamar Industries, représente un investissement estimé à 60 milliards de francs CFA. Dotée d'une capacité de production d'environ 600 tonnes d'huiles alimentaires par jour, soit près de 180 000 tonnes par an en régime continu, l'unité devrait couvrir une part significative de la consommation nationale

L'enjeu est double. Il s'agit, d'une part, de limiter les importations d'huiles raffinées, qui pèsent lourdement sur la balance commerciale, et, d'autre part, de stimuler la transformation locale des oléagineux disponibles sur le marché sénégalais et sous-régional. À travers ce type d'investissement, les autorités et les opérateurs cherchent à poser les bases d'une industrie agroalimentaire plus intégrée, moins exposée aux chocs extérieurs

Une logique de valorisation agricole et industrielle

Le développement de capacités locales de raffinage s'inscrit dans une logique plus large de valorisation des ressources agricoles. L'arachide, le palmier à huile, le soja ou encore certaines graines tropicales constituent autant de matières premières susceptibles d'alimenter ces unités industrielles. Leur transformation sur place permet non seulement d'offrir des débouchés plus stables aux producteurs, mais aussi de créer de la valeur ajoutée sur le territoire national

Cette dynamique industrielle a également des retombées sur l'emploi et les compétences. Les raffineries modernes requièrent une main-d'oeuvre qualifiée, des techniciens aux ingénieurs, et favorisent le transfert de savoir-faire dans des domaines tels que la maintenance industrielle, le contrôle qualité ou la logistique. Le lancement récent de campagnes de recrutement, portant sur plusieurs dizaines de postes, est le signe d'une phase opérationnelle imminente.

Si le Sénégal dispose d'une longue tradition de transformation des oléagineux, notamment à travers des huileries artisanales ou semi-industrielle ou industrielles, la création grandes raffineries modernes constitue une étape importante. Elle traduit une volonté de montée en gamme et de repositionnement du pays sur les segments industriels de l'agroalimentaire.

La compétitivité des produits raffinés constitue un autre facteur capital. Face à la concurrence des huiles importées, souvent issues de chaînes industrielles fortement subventionnées et à grande échelle, il est fondamental de répondre à des exigences élevées en matière de qualité, de coûts et de régularité de l'offre. À terme, si ces conditions sont réunies, l'essor du raffinage des huiles alimentaires contribuera à repositionner le Sénégal comme un acteur industriel régional, tout en renforçant sa sécurité alimentaire et sa capacité à transformer ses ressources agricoles.