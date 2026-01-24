Sénégal: Saint-Louis / Lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent - La Douane du Nord incinère plus de 7 tonnes de produits illicites et nocifs d'une valeur de 384 millions

La Direction Régionale des Douanes du Nord a procédé hier, vendredi 23 janvier 2026, à Saint-Louis, à l'incinération de plus de 7 tonnes de produits illicites et nocifs d'une valeur marchande de 384 millions de francs CFA.

Il s'agit, entre autres, de médicaments, de chanvre indien, de boites de cigarettes, de billets noirs saisis dans les trois régions administratives qu'elle couvre à savoir Saint-Louis, Louga et Matam. Occasion saisie par le Directeur régional des Douanes du Nord, le Colonel Ahmadou Thioye, pour saluer la collaboration qui existe entre la Douane et les Forces de défense et de sécurité, tout en invitant la population à faire de même. La cérémonie a été présidée par le Gouverneur de Saint-Louis, en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires.

C'est une importante quantité de produits illicites, nocifs et impropres à la consommation qui a été incinérée hier, vendredi 23 janvier 2026, au niveau du centre d'enfouissement technique de Gandon, par la Direction Régionale des Douanes du Nord. Il s'agit en effet de plus de 7 tonnes de produits d'une valeur marchande estimée à 384 millions de francs CFA. «Les quantités saisies et qui font l'objet, aujourd'hui (hier, ndlr), d'incinération portent sur 628 cartons de faux médicaments d'un poids de 6 tonnes 966 kg, 613 cartons de produits alimentaires qui n'ont pas respecté les mesures de prohibition d'un poids de 1 tonne 700, 72 cartons de cigarettes d'un poids de 808 kg, du chanvre indien d'un poids de 289 kg, des faux billets de banque, 549 coupures de 100 dollars. La valeur marchande de tous ces produits saisis est estimée à 384 millions de francs CFA», a déclaré le Colonel Ahmadou Thioye, Inspecteur général des Douanes de Classe exceptionnelle et Directeur régional des Douanes du Nord.

Le Colonel Ahmadou Thioye rappelle que ces saisies ont été effectuées par l'administration des Douanes, plus particulièrement la Direction Régionale des Douanes du Nord, grâce aux moyens engagés par l'administration des Douanes, dans le cadre du programme de réforme de leurs services ayant permis de renforcer leurs capacités de mobilité. Il a saisi l'occasion pour magnifier la collaboration qui existe entre la Douane et les Forces de défense et de sécurité. «Cette collaboration est axée sur la mutualisation de nos moyens d'action, une coordination de la gestion des frontières mais aussi une assistance technique mutuelle. L'exemple le plus patent aujourd'hui, c'est que ces saisies ont été opérées par l'administration des Douanes, transportées par les véhicules de l'Armée, sécurisées par la Gendarmerie et mises à feu par le Groupement national des Sapeurs-pompiers. Pour montrer qu'il y a une parfaite synergie qui existe entre l'administration des Douanes et les autres Forces de défense et de sécurité», a soutenu M. Thioye.

Le patron des Douanes du Nord a également invité encore une fois les populations à collaborer davantage avec l'administration des Douanes, mais aussi avec l'ensemble des Forces de défense et de sécurité, pour pouvoir mettre en place un dispositif permettant d'appréhender toutes les formes de menaces qui peuvent se poser dans la région Nord. Pour rappel, cette cérémonie d'incinération s'inscrit dans le cadre des activités organisées en prélude à la Journée internationale de la Douane, prévue ce lundi 26 janvier 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires.