Sénégal: Assainissement - Remise officielle de 40 camions de vidange aux acteurs de l'assainissement

Le sous-secteur de l'assainissement au Sénégal vient de franchir une nouvelle étape. À la Station de Traitement des Eaux Usées (STEP) de Cambérène, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la cérémonie officielle de remise symbolique des clés de camions de vidange, inscrite dans le cadre d'un projet destiné à améliorer la gouvernance de l'assainissement à l'échelle nationale.

Cette initiative résulte d'un partenariat entre l'État, la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide (DER), la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE), la Fondation Bill & Melinda Gates, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) et l'Association des acteurs de l'assainissement. A cette occasion le ministre Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que « 2026 sera l'année de l'action ».

S'adressant aux différents acteurs réunis, le ministre a souligné la portée particulière de ce projet. « Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère dans la gouvernance du sous-secteur de l'assainissement au Sénégal. L'année 2026 marque un tournant : ce sera l'année de la pleine réalisation de nos projets et programmes, une année résolument orientée vers l'action et les résultats concrets au bénéfice des populations ».

Revenant sur les principes guidant l'action publique, il a insisté sur la nécessité de consolider les acquis tout en accélérant les projets à fort impact. « La démarche de l'État consiste à identifier les actes fondateurs posés par nos devanciers, à les consolider et à impulser les projets à fort impact. Le projet du Parc s'est imposé comme l'un des plus structurants du sous-secteur, méritant toute notre attention et tout notre appui », a-t-il expliqué.

Le ministre a également mis en avant le rôle important, bien que souvent invisible, de l'assainissement dans les politiques publiques. « L'assainissement est peut-être l'un des secteurs les moins visibles, mais il est aujourd'hui l'un des plus importants pour le cadre de vie, la santé publique et la transformation durable de notre pays », a-t-il affirmé.

Il a enfin évoqué les perspectives offertes par l'économie circulaire, en particulier la valorisation des eaux usées et des boues de vidange, appelées à constituer un levier essentiel de développement dans les années à venir.

De son côté, le représentant du Directeur général de la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) a salué une avancée en faveur d'un assainissement plus inclusif, moderne et durable. « C'est avec un réel honneur et une profonde satisfaction que la BNDE prend part à cette cérémonie de remise officielle des premiers camions de vidange, dans le cadre d'un programme ambitieux mis en oeuvre avec la DER, la Fondation Bill & Melinda Gates et l'ONAS », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la remise des 40 camions marque le démarrage effectif de la phase pilote du programme. « À travers ce programme, notre ambition est claire : structurer un secteur de l'assainissement plus moderne, mieux organisé, professionnel et durablement intégré dans le tissu économique formel », a-t-il souligné.

Insistant sur la portée de l'initiative, Pape Samba DIOP de la BNDE a ajouté : « La remise de ces camions aujourd'hui va bien au-delà d'un simple acte logistique. Elle symbolise une volonté commune d'agir concrètement pour un Sénégal plus sain, plus juste et mieux préparé aux défis de demain ».

Les différents intervenants ont unanimement salué le leadership de la DER, le soutien financier et technique de la Fondation Bill & Melinda Gates, l'expertise de la BNDE, l'engagement de l'ONAS pour la durabilité et la traçabilité du dispositif,ainsi que la mobilisation de l'Association des vidangeurs, acteur clé de la réussite sur le terrain.

À travers cette initiative, le Sénégal confirme son ambition de devenir un référent régional en matière d'assainissement, en misant sur des partenariats solides, des financements innovants et une gouvernance orientée vers l'impact.

La cérémonie de Cambérène intervient à quelques jours de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, prévue à Dakar les 26 et 27 janvier 2026, renforçant la position du Sénégal comme acteur majeur des enjeux mondiaux de l'eau et de l'assainissement.